Chcete si během karantény dát něco nového, ale vše už máte dohrané? Sega pro vás má na víkend prácičku. Výborná fantasy strategie Total War: Warhammer 2 je totiž na Steamu k mání zcela zdarma a můžete ji hrát až do neděle, osmé hodiny večerní.

K víkendu zdarma se přidává také slevová akce na většinu her z univerza Total War i s DLC přídavky, které můžete pořídit až o 75% levněji. Ostatně, skočte na oficiální Steam stránku série a přesvědčte se sami.

WARHAMMER II is free this weekend!



From now until the 19th of April you can play WARHAMMER II for free. We’re also offering up to 75% off all Total War: WARHAMMER games and DLC until the 23rd.



More info here: https://t.co/RZwxauosn8



Check out the sale: https://t.co/lO9gIWhwM2 pic.twitter.com/bqzIRmUt5n