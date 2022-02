Toulky světem Elden Ringu. Podívali jsme se do Mezizemí bez mlhových zábran

Před tím, než se přesunu ke svým dojmům, které jsem během šesti hodin nasbíral, se sluší menší upozornění. Text obsahuje spoilery týkající se rozložení světa a co v něm všechno najdete. Pokud si tedy chcete Mezizemí prozkoumat po svém, tak nepokračujte na další řádky. Těch pár týdnů do vydání přeci jen už vydržíte. Jestli vás zajímá, jak fungují základní mechaniky Elden Ringu, zamiřte na náš článek z Network Testu. Teď už ale k samotnému Elden Ringu.

Jelikož jsem tentokrát mohl hrát neomezenou verzi, tak součástí hraní byla i tvorba postavy. Můžete si vytvořit svého hrdinu do posledního detailu přesně tak, jak FromSoftware sliboval. Tvorba je zpracovaná ve velmi podobném stylu jako v sérii Dark Souls. Kromě vzhledu je na výběr i povolání. To si vybíráte hlavně podle toho, jak plánujete Elden Ring hrát. Pro fanoušky magie je Prophet docela vhodná volba. Na agresivnější styl se hodí třeba Hero nebo Bloody Wolf. Již tradičně ale můžete začít s čistým štítem, kdy postava nemá předem dané předpoklady. V Elden Ringu tuto roli zastává třída Wrenched. Po výběru přichází ještě jedna volba. Můžete si vzít nějakou drobnost navíc, která vám pomůže v začátcích, jako je pár run navíc nebo dodatečné léčení.

Fanoušci měli obavy, aby nebyl příběh Elden Ringu oproti Dark Souls vyprávěný moc přímočaře. Toho se vůbec nemusíte bát. Jasné mi to bylo hned po úvodním filmečku, který perfektně navozuje atmosféru světa, který momentálně nezažívá to nejlepší období a vy pořádně nemáte tušení, co se v něm děje. Je ale natolik zajímavý, že se chcete dopátrat všech podrobností. Na to během ukázky nebyl čas a ani jsem se o to nesnažil. I když byl žebřík, kde končil loňský Network Test, přístupný, spíš než rychlému probíhání, abych se dostal co nejdál, jsem se věnoval průzkumu světa. Až bez mlhových stěn jsem si uvědomil, jak malou část oblasti Limgrave nám FromSoftware v Network Testu ukázal. Hned kousek od vstupu do Limgrave je na pobřeží ostrůvek s malou pevností. Přece by ji tam nedávali, kdyby se tam nedalo dostat. Výsledkem mého snažení bylo pouze utopení mojí postavy. Ano, ani v Elden Ringu si nezaplavete.

Abych neplýtval čas, vydal jsem se směrem k mostu v oblasti, kde cestu blokovala další mlhová stěna. U cesty jsem potkal slečnu, která měla přání. Chtěla, abych jejímu otci, který slouží jako velitel na nedalekém hradě Morne, doručil dopis. Prý už tam nějakou dobu není bezpečno a ani si není jistá, jestli je vůbec ještě naživu. Vývojáři několikrát tvrdili, že příběh bude uchopitelnější, a myslím si, že tohle je přesně to, co tím mysleli. Postavy ve světě vám konkrétněji říkají, co se po vás chce a není to jen případ této slečny.

„Během procházení hradu Morne bylo jasně vidět, že válka v Mezizemí je stále v průběhu.“

Pokud ji ale přehlédnete a pokračujete dále, i tak se dostanete k zmiňovanému hradu. K mému překvapení je Morne opravdu velká pevnost, kde jsem strávit nemalou část testování. Během jeho procházení bylo jasně vidět, že válka v Mezizemí je stále v průběhu. Zdejší vojáci bojují s potvorami, a tak můžete využít chaosu a proplížit se kolem. Runy jsou ale potřeba, takže jsem využil zmatku a pobil vše, co na hradbách ještě zbylo.

Abych ze světa Elden Ringu viděl co nejvíc, tak jsem zamířil od hradu zase jiným směrem. Na kraji hlavní cesty stála budova, která na pohled vypadala jako obyčejná strážnice. Uvnitř měla výtah, a tak jsem si říkal, že mě čeká další z menších dungeonů. Po dlouhé cestě do podzemí se mi ale vyjevila obrovská oblast Siofra River s nádherným fialovým nebem. Elden Ring tedy bude velký nejen v ohledu rozlohy mapy, ale jeho část je i pod úrovní hlavního dějiště. Velmi rychle jsem poznal, že tady ještě nemám co dělat. I základní nepřátelé mě posílali k zemi jednou ranu. Oproti tomu na jejich skolení bylo potřeba minimálně 6 backstabů. Moje kroky tedy opět zamířili jiným směrem.

Během putování světem občas narazíte na vysoké svícny, které vás mohou dovést k zajímavým místům. Zpracováním mi připomínají úkoly se stopováním ze třetího Zaklínače. Jen místo pachu krve v Elden Ringu sledujete zlatavé stopy. To ostatně můžete vidět i v přiloženém videu. Tajemný duch mě zavedl k obrovskému spícímu medvědovi, který se válel u vstupu do podzemní chodby. Nedávno na svých sociálních sítích vývojáři sdíleli screenshot právě s takovým medvědem. I když na pohled vypadá jako miniboss, tak ve zdejších lesích takových chlupáčů najdete vícero.

Tohle všechno kromě mého výletu pod zem se stalo v oblasti Limgrave a stále ještě nejsem u konce svého vyprávění. Když si vezmu, že i s šesti hodinami bylo potřeba spěchat, abych tohle viděl a vlastně jsem ani nestihl všechno, tak pochybuju, že mi dohrání hry bude trvat jen 30 hodin, jak uvádí FromSoftware. Dost času mi navíc ušetřil Torrent a možnost rychlého cestování, kterou díky mapě světa můžete použít odkudkoliv. Abyste odhalili její části, musíte ji nejprve prozkoumat a usednout k Sites of Grace, které tady hrají roli bonfirů. V trailerech je mapa ukazovaná v barvách a se všemi detaily. Pokud ji chcete mít v této podobě, tak pouhý průzkum stačit nebude. K tomu musíte části mapy najít, jinak budou i místa, kam už jste zavítali, šedivá.

„U kulatého stolu se tady schází další poskvrnění zdejšího světa, kteří mají vlastní cíle.“

Kromě bezmyšlenkovitého pobíhání za zajímavostmi jsem se ale přeci jen trochu posunul i v příběhu. Melina, která vám pomáhá získat sílu, vás zavede do Roundtable Hold. U kulatého stolu se tady schází další poskvrnění zdejšího světa, kteří mají vlastní cíle. Podobně jako se v Dark Souls objevovaly postavy, na které jste narazili během průchodu světem, ve Firelink Shrine, je v Elden Ringu potkáte právě u kulatého stolu.

S objevováním nových oblastí samozřejmě došlo i na doposud neviděné zbraně. Začínal jsem s kopím, což mi přišlo jako výborná volba do začátku. Nedlouho poté jsem se ale dostal k novým typům zbraní jako je bič nebo řemdih. Je vidět, že si FromSoftware dal záležet na tom, aby Ashes of War vypadaly dobře. To jsou speciální útoky, které se u každé zbraně liší. Můžete je ale měnit dle libosti, pokud najdete typ vhodný pro daný druh zbraně. Samozřejmě to není jen o zbraních a zbrojích. Už při Network Testu mi přišlo, že je svět zahlcený předměty, které využijete při craftingu a to byl pouze zlomek toho, co při výrobě použijete. Své využití si najde úplně všechno, dokonce i pozlacené bobky. Také přijdou vhod předměty dočasně zvyšující regeneraci výdrže nebo vám na chvíli propůjčí poškození jednoho z elementů.

Moje výprava se pomalu blížila ke konci, když jsem dorazil do regionu jménem Caelid. Hra vám dá jasně najevo, že už nejste v Limgrave. V tomhle případě se nebe zbarvilo do ruda a očividně se ostatní regiony odlišují dalšími barvami. Změnil se i design nepřátel a prostředí. Oproti travnatým lukám Limgrave vypadá Caelid úplně vyprahle a zdejší nepřátelé mě docela nemile překvapili. Splývají totiž s prostředím, takže není vůbec těžké některého z nich přehlédnout. Aby toho nebylo málo, tak mě obrovský vyschlý pařez působící jako kulisa přetáhl svým klackem.

Tím moje další výprava do Mezizemí skončila. Viděl jsem toho dost, ale vzhledem k velikosti Elden Ringu to vlastně byl stále jen zlomek toho, co obsahuje plná hra. Pro nováčky možná bude trochu přístupnější než hry ze Souls série, ale zarytí fanoušci se nemusejí bát, že by se styl FromSoftware nějak výrazně změnil. O tom se každopádně všichni budete moci přesvědčit už 25. února, kdy Elden Ring vychází na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series S|X.