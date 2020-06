Trackmania Nations Remake: návrat závodního velikána | Recenze

Co baví Autentická hratelnost

Komunitní obsah

Široké možnosti editace

Vydrží donekonečna

Tratě pro každý styl jízdy Co vadí Uživatelské rozhraní

Audiovizuál neoslní 8 /10 Hodnocení

Psal se rok 2007 a já jsem poprvé dostal do rukou závodní hru s nezničitelnými formulkami, v níž rychlost, šílené skoky a neuvěřitelně propracované tratě ohromily mé závodní já. Nejdřív jsem ji vyzkoušel u kamaráda a později, jakmile jsem sám měl na čem hrát, vrhl jsem se na Trackmanii Nations v domácím prostředí. Nekonečné hodiny zábavy, které mi hra připravila jsem si užíval dlouhé roky a zdokonalování na jednotlivých tratích oblíbených serverů patřilo k mému dennímu chlebu. I proto jsem se nemohl dočkat návratu se vším všudy, který nám vývojáři z Nadeo slíbili. Svému slibu při tvorbě remaku dostáli, přidali pár novinek, ale něco šlo udělat také o kus lépe. Tak si to pojďme probrat trošku detailněji.

Na plný plyn

Trackmania disponuje dvěma základními pilíři, které drží její pomyslný palác pohromadě. Prvním z pilířů je bezesporu hratelnost, která kombinuje prvky viděné i u jiných her, ale jejich spojením dosahuje unikátního závodního zážitku, který si dovede získat prakticky každého, kdo nepotřebuje realistické závodní modely, destrukci a obecně neodpouštějící hratelnost.



Je to stará dobrá Trackmania, jen hezčí a zajímavější

V Trackmanii se nemusíte bát sešlápnou pedál až k podlaze a rozjet se klidně i pěti set kilometrovou rychlostí vstříc strašlivému nárazu. Samozřejmě vás to zdrží, ale formulka zůstane neporušená. Díky tomu se ve hře i nováčci nemusejí cítit bezradně a mohou bez obav posouvat své limity a projíždět zatáčky s maximálním rizikem. Ostatně na to jsou přizpůsobené i takzvané full speed tratě, přesně takovou nebojácnost a precizní ovládání v plné rychlosti vyžadují. Na své si však přijdou i milovníci technické jízdy, která z vás vyždímá i ty zbytky závodních zkušeností, které jste ani nevěděli, že v sobě máte. Co je ale nejdůležitější, nejde zdaleka pouze o zatáčky, skoky a správný moment pro brzdy. Ve hře je faktorů mnohem více.



Objekty v bezprostřední blízkosti působí hezky, vzdálenější už tolik ne

Tím nejjasnějším prvkem ovlivňujícím jízdní vlastnosti a pocit ze hry jsou povrchy vozovky. Hra zatím nabízí čtyři základní typy. V prvním případě jde o asfaltovou závodní dráhu, jejíž povrch je pro pneumatiky hotové lepidlo. Každé přiťuknutí na brzdy, každé ubrání plynu výrazně zlepší ovladatelnost vozu v zatáčkách a vy si tak můžete užívat extrémně rychlé jízdy s plným pocitem kontroly. Podobné vlastnosti má i takzvaný RoadBump povrch, jehož odlišností je však vypouklý střed vozovky, který dělá z řízení auta na přilnavém povrchu o poznání větší výzvu. O něco méně "lepivý" je povrch RoadDirt ve stylu tenisové antuky. Auto snadno chodí do smyku, hůře se ovládá a ani zrychlení není zdaleka tak bleskové. Nejtěžší je ale udržet stopu na ledové ploše RoadIce. Vaše auto se po ní bude klouzat jako curlingový kámen. Kontrola směru jízdy je minimální a naučit se tento povrch předvídat bude vyžadovat hodiny tvrdého tréninku.

Každé přiťuknutí na brzdy, každé ubrání plynu výrazně zlepší ovladatelnost vozu v zatáčkách a vy si tak můžete užívat extrémně rychlé jízdy

Abyste to neměli tak jednoduché a auto se nechovalo pořád stejně, nezapomněli vývojáři také na modifikátory vlastností vozu, díky nimž je hratelnost rozmanitá a nabízí plno mnohdy trošku zlomyslných a zákeřných momentů. Tvůrce trati může kamkoliv umístit například vypnutí motoru, zpomalení času nebo turbopohon. Variací je tak ohromné množství a pokud nebudete jezdit stejnou trať stále dokola, nikdy se nebudete cítit zaběhlí ve stereotypu, což je u závodní hry opravdu důležitá vlastnost.

Abyste dosahovali co nejlepších časů a přitom neztráceli cenné vteřinky marnými pokusy po chybě, je i zde dostupná už tradiční funkce rychlého restartu, díky němuž se můžete klidně desetkrát za minutu vrátit na začátek a zkoušet to znovu a znovu a znovu. Jakmile se něco nepodaří, zmáčknete prostě backspace a jedete od začátku. Jinak to už v Trackmanii snad ani nejde. Celkově můžu s klidným srdcem říci, že inovace, které hra dostala přinášejí svěží vítr do již zavedené hratelnosti původní Trackmanie Nations a její veteráni se budou cítit jako kdyby o deset let omládli.

Bez hráčů by to nešlo

Obecně obrovský problém závodních her často bývá nedostatek hráčů. Jenom letos jsem o něm musel mluvit u všech motorkářských titulů, setkáváme se s ním i u rallye závodů a hromady dalších her. Trackmania ale i díky free to play modelu něčím podobným trpět určitě nebude, a to se nepodepíše pouze na tom, s kým si zahrajete. Nejdůležitějším přínosem zde je komunitní obsah. Ten jde ruku v ruce s propracovanými editory tratí i formulek. K free to play modelu je ale nutné dodat, že pokud chcete odemknout plný potenciál propojení komunity, editorů a závodit v prestižních soutěžích, zdarma toho nedosáhnete. Ke zpřístupnění všech funkcí musíte z peněženky vytáhnout ročně celkem přijatelných třicet euro.



Editační možnosti hry jsou rozsáhlé, ne vždy se s nimi však dobře pracuje

Editory jsou hezky propracované a krom tvorby tratí a úpravy vozítek navíc umožní třeba i vytvoření videa dle vašeho gusta. Můžete se tak pochlubit třeba vydařenou jízdou, nebo nevídanými kousky, co se vám podaří. U úpravy závodních drah se můžete těšit na různorodé typy bloků, jejichž navazováním utvoříte trať svých snů. Každý takový blok, který do tratě umisťujete nabízí až čtyři "vrstvy" editace jimiž upravujete jeho vlastnosti, a to už je pořádná rozmanitost.

I úprava formulek je na první pohled skvělou možností, díky níž bude vaše závodnička vypadat přesně tak, jak si jen dokážete představit. Především ze začátku vás to ovšem bude nejspíše stát dost nervů. Největším záporem nové Trackmanie je její určitá nepřehlednost, které právě tento editor nasazuje korunu. Na první pohled vypadá celkem jednoduše, ale jeho intuitivnost je naprosto minimální a je dost možné, že snahu o stvoření úžasného vozu prostě vzdáte. I já jsem po asi půl hodině bez posunu odcházel bez fungl nového postřiku. Snad tomuto neintuitivnímu editoru pomůže alespoň komunita a její případné tutoriály a návody.



Vyhledávat nové mapy můžete třeba v režimu hodnocení map

Novinkou, která má přinést vytvoření menších skupinek hráčů a možnost sdílet nejrůznější obsah jsou takzvané kluby. Prvním a velmi důležitým faktem je, že se můžete přidat do více klubů a na rozdíl třeba od fotbalistů se tak není třeba řídit motem Erica Cantony, které zní "Můžeš vyměnit svoji manželku, politické smýšlení, náboženství, ale nikdy nemůžeš změnit svůj oblíbený klub". V rámci klubu je možné sdílet komunitní obsah nebo si vytvořit soukromý server pro trénink se svými kolegy. Určitě půjde o velmi užitečnou věc třeba pro esportové týmy nebo partičky kamarádů a dost možná díky tomu se v Trackmanii ve velkém vrátí i takzvané klany s podstatně širšími soupiskami jezdců a rozmanitostí kvality, než bývá v případě esportových družstev. Právě na esport se však Trackmania zjevně chystá hodně zaměřovat, což vývojáři deklarovali od začátku a již nyní mají naplánovanou dlouhodobou podporu hry včetně nejrůznějších soutěží, do nichž se dostane jenom hrstka šťastlivců z celého světa.

V rámci klubu je možné sdílet komunitní obsah nebo si vytvořit soukromý server pro trénink se svými kolegy

Kromě online hraní ale Trackmania stále myslí i na hráče, kteří radši posedí u jedné obrazovky a nabízí režimy hot seat i split-screen. Je tak pouze na vás, jestli s kamarádem budete závodit v reálném čase na rozdělené obrazovce, nebo se radši vrhnete do horkého křesla, jak ho známe z Chcete být milonářem a budete se střídat ve snaze překonat čas toho druhého.

Nepřehlednost jako zabiják hry

Jestli něco odradí především nové hráče, ale dost možná i zkušenější matadory Trackmanie, bude to jednoznačně uživatelské rozhraní hry. To totiž působí v mnoha ohledech velmi nepřehledně a budí dojem, že se motáte ve smyčce. V době před vydáním byl v podstatě jediným použitelným serverem ten, kde byly tratě přímo od vývojářů. Potud v pořádku. Ale když na vás ze tří míst vyskakuje nabídka summer 2020, přičemž nejde o to samé a stejnou možnost máte i v singleplayeru, je to při nejmenším pro nezajetého závodníka poněkud matoucí. Funkce hry celkově nejsou dobře představené a v podstatě si na všechno musíte přicházet sami tím, že se hrou proklikáte, vyzkoušíte a možná také odejdete frustrovaní, že to není jako dřív, kdy jste klikli na online, seznam serverů a okamžitě jste věděli na čem jste.



Z označení Summer 2020 mi v menu přecházely oči

Množství hráčů na serverech znázorňují graficky pouze tři panáčci a konkrétní čísla se dozvíte jen rozkliknutím konkrétního serveru. Další zbytečné zobrazování detailů a ztížení hledání dějiště, které nabídne přesně to, co hledáte. Celkově tak menu působí dojmem, že se vás tak trochu snaží zahltit novými funkcemi, serepetičkami a vychytávkami, na něž jsou vývojáři tak pyšní, že vás snad ani nechtějí pustit do hry. A to je škoda, protože právě od závodění se u Trackmanie vážně nechcete nechat zdržovat. Za zmínku také stojí, že je sice v pořádku, když chce Ubisoft prodávat své "nepředplatné", mohl by ale u lokalizované hry věnovat dostatek času překladu pár řádků specifikací jednotlivých stupňů členství dle poplatků. Některé popisky byly česky, jiné anglicky. Není to závažný problém, ale ukazuje se jím, že některé věci se dost možná šily horkou jehlou.



Slovo "czenglish" je přesnou definicí některých popisků

Trackmania razí heslo, že závodění je pro všechny a jím se také řídí, což se výrazně podepisuje na audiovizuálním zpracování, které není zrovna skvostné. Je spíše sotva průměrné. Scéna je hezky nasvícená, ale povrch tratí, překážky a další prvky na scéně působí opravdu jako totéž, co před skoro patnácti lety, jenom ve vyšším rozlišení. Nejslabší je zde jednoznačně zobrazení vzdálenějších předmětů. Hudba v menu obsahuje jednu skladbu a ta hodně rychle omrzí a zvukové zpracování samotných vozů zní stále jako včelí úl. V Trackmanii to ale nijak zvlášť nevadí. Grafické orgie a realistický zvukový doprovod opravdu nejsou důvodem, proč ji hrajete.

Na druhou stranu je však nutné pochválit samotné vozy, které jsou detailní a dynamicky reagují na to, co děláte. Například při letu vzduchem se vysouvají a zasouvají klapky, které vám pomáhají korigovat směr letu. Při závodu se na vaší formuli zobrazuje i vaše pořadí a rychlost. Celkově mě tak pozornost věnovaná autům velmi potěšila a stala se jasným bodem světla na jinak šedivém povrchu myšího kabátku hry.