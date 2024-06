Trailer k nadcházejícímu rozšíření hry World of Warcraft má na svědomí české studio NICE!

Občas se stává, že tuzemské týmy přiloží ruku k dílu při tvorbě obsahu pro hry světového formátu. Posledním takovým případem je české kreativní studio NICE!, které pro Blizzard vytvořilo trailer na letošní rozšíření The War Within pro jejich úspěšné MMO World of Warcraft. Starali se o natáčení, VFX i postprodukci, přičemž vše probíhalo podle scénáře od kreativního ředitele WoWka Chrise Metzena, kterého můžete také znát jako hlas Thralla.

Není to poprvé, co Blizzard spolupracuje s tímto tuzemským týmem. Loni jste z jeho produkce mohli vidět trailer k vydání Wrath of the Lich King Classic. Na aktuální novince se pracovalo šest měsíců a aktivně se na něm v Česku podílelo devět lidí společně se čtveřicí zaměstnanců Blizzardu. V tiskové zprávě uvádějí, že „nebylo možné využít prakticky žádnou inovativní metodu umělé inteligence“. Kreativní ředitel Václav Krbůšek vysvětluje, že Blizzard přesně ví, co chce, a při tvorbě vyžaduje velmi specifický styl, který se bez ruční práce neobejde. Výjimkou jsou tak jen textury postav, které jsou zvětšeny s využitím AI.

The War Within je první ze tří oznámených rozšíření pro World of Warcraft, které dohromady odvypráví jednu rozsáhlou ságu. V úvodu budeme prozkoumávat to, co se skrývá pod povrchem planety. Pokud nechcete čekat do 26. srpna, kdy expanze oficiálně vychází na retailu, můžete se zapojit do beta testu. Abyste získali přístup, budete k tomu ale potřebovat Epic edici, která vás vyjde na 89,99€. Jestli se vám zatím nechce příliš utrácet, můžete se alespoň podívat na ještě jeden naleštěný trailer, se kterým o víkendu Blizzard odhalil datum vydání.