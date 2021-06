Trailer na sci-fi epos Starfield sestával přímo z herních záběrů, bez dalších úprav

Na Starfield se rozhodně těší velké množství hráčů, ať už protože jde o další velký projekt Bethesdy, nebo kvůli novému zasazení do rozsáhlé galaxie. Na E3 jsme se měli možnost přesvědčit, jak hra vypadá na zcela překopaném grafickém enginu Creation druhé generace. Nyní to vypadá, že šlo přímo o záběry ze hry bez jakýchkoliv dodatečných úprav, kterými jsou většinou trailery plné.

Starfield bude "Han Solo simulátorem" v nekonečném vesmíru

Potvrdil to ve svém ArtStation profilu Keith Beltramini z Bethesdy. Trailer na Starfield byl dle všeho vytvořen přímo in-game, bez dodatečných úprav a vylepšení.

To by rozhodně znamenalo znatelný pokrok od předchozích výtvorů studia v čele s fantasy dobrodružstvím Skyrim, po kterém fanoušci žadonili o vylepšení grafického kabátku spoustu let. Možná se tak nakonec opravdu dočkáme, na potvrzení si ale ještě nějakou chvíli počkáme.