Třetí sezóna Call of Duty: Modern Warfare a Warzone začíná za pár dní

Call of Duty: Modern Warfare i její battle royale odnož Warzone jsou v tuto chvíli na špici popularity a tvůrci se tak snaží neustále hru obohacovat o nový obsah a režimy. Studio Infinity Ward nyní oznámilo, kdy můžeme očekávat zahájení třetí sezóny hry pro multiplayer CoD i Warzone.

Breaking: Season 3 begins April 8 in Modern Warfare and Warzone https://t.co/xkoinX9PTk pic.twitter.com/l5Es6gLjVi — Call of Duty News (@charlieINTEL) April 3, 2020

Hráči obou titulů mohou start nové sezony vítat už pozítří, konkrétněPodrobnosti o tom, na co se můžeme těšit nebyly v době vydání prohlášení poskytnuty, můžeme ale očekávat, že to by se mohlo změnit začátkem týdne před oficiálním zahájením sezóny.Tvůrci mimo jiné hodily na oficiální Twitter také plakát, který na třetí sezónu láká.Mezitím jsme v obou titulech dostali během víkendu. Majitelénavíc vyfasovali rovnýcha to zcela zdarma.

Warzone hráči se mohli také po celý víkend zdarma připojit do multiplayeru Stocked Up Locked Down, a to do map Shoot House (6v6) a Atlas Superstore (10v10).