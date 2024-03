Tribe Nation je galská strategie od českých tvůrců. Jako vůdce kmene se postavíme římské přesile

Tým Random Worlds připravuje svoji novinku uvést na přelomu letošního a příštího roku na Steamu. Díky novému traileru se zatím můžeme podívat na to, jak bude Tribe Nation vypadat v pohybu. Tahle strategie v sobě kombinuje klasické žánrové mechaniky s rogue-like prvky. V roli vůdce galských kmenů se budeme muset postavit nájezdům Římanů.

Jelikož je Galů vždy méně, bude to chtít dobře promyšlenou strategii, jinak to může dopadnout zničením celého kmene. V momentech, kdy na vás nepřítel zaútočí, se přesunete na náhodně generované mapy rozdělené na hexagony, kde musíte své jednotky využít co nejefektivněji za cenu co nejmenších ztrát. I když může na první pohled vypadat jako tahovka, tak jde o real-time strategii.

Stylizací má Tribe Nation vypadat jako vyřezané ze dřeva, což se podle ukázky vcelku podařilo. Během hraní ale nebudeme celou dobu trávit na bojišti. Důležitou část bude tvořit také správa kmene, kdy musíte posílit své jednotky, získat co nejvíc vylepšení a připravit se na další římský výpad.

Vedle toho se také budete vydávat na výpravy, na kterých budete shánět vzácné zdroje. Ty právě můžete využít na trénink dalších jednotek a jejich vylepšování. Jelikož při každém průchodu bude mapa vypadat úplně jinak, tak vždy bude potřeba přizpůsobit vaši strategii.