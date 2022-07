Tribes of Midgard chystají další sezónu. Spolu s ní dorazí i na Xbox a Nintendo Switch

Severské rogue-like RPG po několika letech od vydání stále pokračuje s přidáváním obsahu. S novou sezónou se dostane i na nové platformy.

Tribes of Midgard, ve které se v kooperaci s ostatními hráči snažíte ochránit strom Yggdrasil před útoky severských bohů a mýtů, stále neřekly poslední slovo. Obsah do hry proudí v rámci sezón, přičemž další nás čeká 16. srpna. Kromě nového prostředí a nepřátel přijde další příběhový boss a kompletně přepracovaný survival mód. Společně s tím vývojáři ze studia Norsefell oznámili, že chystají svoji hru příští měsíc vydat také na Xbox One, Xbox Series S|X a Nintendo Switch.

Třetí sezóna bude zatím tím největším přídavkem. Jejím tématem je Inferno, takže si dokážete představit, že při souboji s novým Saga bossem bude pořádně horko. Ten vás bude čekat v srdci Volcanic Spire.

Survival mód pak bude přepracovaný, aby lépe vyhovoval hráčům, kteří jdou spíše za odpočinkovým zážitkem. Dostanete průvodce, nemusíte se starat o příchod Ragnaröku ani o obranu Yggdrasilu. Zkrátka prozkoumáváte zdejší svět, sbíráte vše, co vám přijde do cesty a snažíte se získat co možná nejlepší vybavení.

Zdroj: TZ