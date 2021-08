Tribes of Midgard: severská akce ideální pro hraní v kooperaci | Recenze

Co baví Výborné pro hraní s kamarády

Dobrá kombinace několika žánrů

Rozmanitost zamezuje stereotypu

Spousta odměn a úkolů, které ponoukají k dalšímu hraní Co vadí Sólo hraní až příliš hektické

Malé stromy schopností

Bez spolupráce nehratelné 7 /10 Hodnocení

Na Zemi přichází Ragnarok. Po celém světě povstávají temné síly, které hodlají ukončit vládu severských válečníků ve zdejších končinách. V tom jim už brání jen poslední zbytky stromu Yggdrasil, jehož pozůstatek je i uprostřed vaší vesnice. Vrátíte se bojovat proti zlu jako udatný válečník z Valhally. Tohle je zhruba shrnutí příběhu Tribes of Midgard. O ten tady v první řadě ale vůbec nejde.

Na úvod určitě není od věci objasnit, do kterého žánru se tento titul řadí. Není to úplně jednoduché. Tribes of Midgard jsou totiž kombinací několika různých žánrů. Tím hlavním je akční RPG. Do toho se přidávají prvky z rogue-lite, tower defense a lehce se zabrušuje i do strategie. Na tohle všechno ale nemusíte být sami. Tribes jsou totiž určeny především ke hraní v kooperaci, do které se může zapojit až 10 hráčů najednou.

Tím hlavním je tady mód Saga, ve kterém se musíte vypořádat s hlavním bossem aktuální ságy ještě předtím, než nastane věčná zima. Úkol je jasný, ale k finálnímu nepříteli se nedostanete jen tak. Po zapnutí hry se zjevíte u své vesnice s Yggdrasilem, ve které najdete kováře, výrobce elixírů a další užitečné obyvatele. Na veškeré vybavení ale potřebujete materiály, takže vašim prvním úkolem je sběr všeho, co vám přijde pod ruku. Tím hlavním zdrojem jsou duše, které dostanete prakticky za vše, co uděláte. Můžete si za ně opravit vybavení, vylepšit zdejší řemeslníky na vyšší úroveň nebo posílit obranu vesnice. Také je můžete vložit přímo do Yggdrasilu, díky čemuž vydrží déle proti nepřátelům.

„Jednou za čas se ve světě objeví Jötunn, což je obr, který je schopný vše zničit během chvilky.“

Když už se dostanete k nějaké slušné výbavě, tak se stejně jen tak nemůžete vypravit na průzkum. Obzvláště ne v noci. Jakmile se setmí, na vesnici nabíhají vlny temných nepřátel. Ti ale nejsou jedinou hrozbou. Jednou za čas se ve světě objeví Jötunn, což je obr, který je schopný vše zničit během chvilky. Během toho všeho se musíte věnovat shánění dalších materiálů, hledání finálního bosse a aby toho nebylo málo, tak jsou tady i osobní questy.

Je tedy jasné, že bez dobrého rozdělení úkolů mezi hráče se tady neobejdete. Nespoléhejte ale na to, že jeden zůstane ve vesnici přes noc kvůli obraně a zbytek si bude vesele prozkoumávat dál. Jeden válečník na to totiž nestačí. Kdybyste hráli sami, bylo by to bez problému, ale čím víc vás hraje, tím silnější jsou nepřátelé. Pokud sami zemřete, přijdete o duše a zrodíte se znovu. Hra ale končí v případě, že se temnotě podaří zničit Yggrasil. Poté se do hraní musíte pustit od začátku. Čeká vás tedy znovu sbírání surovin, prozkoumávání, a budování obrany vesnice. Postupně si ale svoji postavu můžete vybavit, takže hned ze startu máte například základní zbroj a zbraň.

Aby to bylo pořádné RPG, tak to není jen o výrobě lepšího vybavení. Vaši postavu si vylepšujete i v průběhu každého pokusu. Vždy začínáte na prvním levelu a pokaždé si můžete vybrat jinou herní třídu. Z počátku máte otevřenou jen dvojici válečníka a lukostřelce. Ke zbytku se dostanete splněním určitých úkolů. Vývojové stromy každé z nich jsou sice docela malé, ale přispívají k tomu, že vás hraní tak rychle neomrzí. S každým průchodem si můžete herní styl lehce upravit.

Stereotyp také odvrací fakt, že je herní svět pokaždé náhodně vygenerovaný. Nemůže se tedy stát, že je vše stále na stejném místě. Bez průzkumu se neobejdete ani po desítkách pokusů. Samozřejmě ale platí určité podmínky. Čím dál jdete od vesnice, tím silnější nepřátele budete potkávat. Stejně tak i vzácné zdroje nenajdete hned za vstupní branou.

Jak jsem již zmínil, do Saga módu se můžete pustit i sólo. V tomto režimu jsem v Tribes of Midgard strávil nejdelší dobu. Pokud můžete, rozhodně hrajte v kooperaci. Je strašně znát, že pro vývojáře nebylo sólo hraní na prvním místě. Po prvních pár pokusech se mi dařilo přežívat pěkných pár dní. Jak ale postupem času noční útoky na vesnici nabírají na obtížnosti a každé vylepšení si vyžaduje více zdrojů, tak je to téměř nemožné všechno stíhat.

Na druhou stranu ale také není žádná výhra se jen tak pustit do matchmakingu s hráči, které neznáte. Nejednou se mi stalo, že jsem se připojil do již rozehrané hry, kde už valná většina zdrojů byla posbíraná a nikdo se nehodlal podělit. Nemohl jsem si tedy vyrobit ani základní vybavení, natož se dostat k něčemu lepšímu. Tribes of Midgard jsou zkrátka ideální pro hraní s partou kamarádů. Jinak dost ztrácejí na celkovém požitku.

Saga mód je to, na čem vývojáři ze studia Norsfell chtějí stavět i do budoucna. Vzali si příklad z free-to-play her a budou do Tribes of Midgard přidávat nový a nový obsah rozdělený na sezóny. Za přídavky si nebudete muset nic připlácet. První várka přijde do hry v září v rámci mid-season updatu. Stále tedy budete mít dost času na to, abyste splnili všechny výzvy týkající se této ságy. S druhou sezónou totiž do hry přijde nový Saga boss a některé odměny už zkrátka nezískáte. Abyste posbírali všechno, budete muset strávit hraním pěkných pár desítek hodin. Pro získání jedné z odměn například musíte porazit Saga bosse hned desetkrát.



Vydáním to pro vývojáře Tribes of Midgard rozhodně nekončí

Vydávání obsahu v rámci sezón není to jediné, u čeho se Tribes of Midgard inspirovali free-to-play hrami. Najdete tady desítky výzev, za které dostanete různé odměny a nechybí ani forma battle passu. To všechno je tady zdarma rovnou součástí hry. Mikrotransakce tady ale přeci jen najdete. Za pár korun si můžete koupit skiny na vybavení a další drobnosti, které nijak neovlivní samotnou hratelnost. V prémiovém obchodě si také můžete pořídit věci za zlaté rohy, které občas najdete během hraní. Stylově tak můžete vypadat i bez dalšího placení.



Mince jsou zdejší prémiová měna. Zlaté rohy ale můžete najít během hraní

Vedle Saga módu najdete v menu také položku “ostatní módy”. Kromě tutoriálu, který vám pouze vysvětlí základy ovládání, tady najdete Survival, který je o něco poklidnější než Saga. Postup si můžete uložit, i když zrovna nikdo nehraje a nejste tlačeni příchodem věčné zimy. Období se tady zkrátka postupně mění a svět sám od sebe neskončí. Nabídka módů se dost možná v budoucnu ještě rozroste, ale Survival mě oproti Saga módu moc nezaujal. Snad jen v případě, že si chcete svoji vesnici a postavu vypiplat do posledního detailu a vadí vám, jak sága tlačí na čas, může přijít vhod.

„I když je to celé hlavně o farmení materiálů a grindu, tak díky velké rozmanitosti to není zase takový problém.“

Na pohled vypadají Tribes of Midgard obstojně. Spoléhají na jednoduchou stylizaci, díky které vám hra poběží i na méně výkonných strojích. PlayStation 4, na kterém jsem hru testoval, s ní také neměl problém. Tím hlavním je tady zkrátka hratelnost a vývojáři se tím nijak netají. I když je to celé hlavně o farmení materiálů a grindu, tak díky velké rozmanitosti to není zase takový problém. Všechno to funguje ale pouze v případě, že máte partu kamarádů a domluvíte se na jasné strategii. Bez koordinace a pomoci ostatních se totiž daleko nedostanete.