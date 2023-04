Trine 5: A Clockwork Conspiracy vyjde v létě. Studio Frozenbyte oznamuje pokračování své pohádkové plošinovky

Po výpravě do nočních můr ve čtvrtém díle se trojice hrdinů ze série Trine pokusí zachránit své rodiny a zemi před plány nemilosrdné lady Sunny a jejích poskoků, kteří se zmocnili astrální akademie. Kouzelník Amadeus,u rytíř Pontius a zlodějka Zoya na další dobrodružství vyrazí už v létě na PC, PS4, PS5, XO, XSX a Switchi.

Trine 5 se ponese v duchu svých 2,5D předchůdců. Stejně tak ho budeme moci hrát v online i lokální kooperaci až se třemi kamarády. Podle toho, v kolik vás bude hrát, se upravuje náročnost hádanek, které opět budou založené na správném využití schopností trojice hrdinů. Změn by se měl dočkat soubojový systém, díky kterému má být tento díl tím nejakčnějším z celé série. Schopnosti hrdinů pak můžete nadále vylepšovat skrz nově zpracované vývojové stromy.

Z úvodního traileru vypadá nový díl po grafické stránce velmi dobře. Vývojáři uvádějí, že je to doposud jejich nejbohatší a nejhlubší výtvor, co se vzhledu týče. Naši hrdinové zavítají do nových prostředí, jako jsou lesy, chodby akademie nebo krystalové doly, a potkají nové postavy, záporné i kladné. Podle popisu na Steamu to ale bohužel vypadá tak, že u tohoto příběhu bude chybět čeština.

Kromě samotného data vydání zbývá vývojářům odhalit ještě další důležité informace. Zajímalo by nás třeba, jestli Trine 5 bude podporovat crossplay nebo hraní skrz generace, což by se vzhledem k tomu, na kolik platforem vychází, docela hodilo. Očekáváme, že by se další detaily mohly objevit v rámci některé z nadcházejících prezentací.

Zdroj: Trine