Trofeje z PlayStationu se nejspíš dostanou na PC společně s vlastním klientem pro hry od Sony

Už delší dobu platí, že Xbox achievementy můžete získávat i hraním na PC. V blízké budoucnosti by podobná možnost mohla přijít i do PC verzí her od dvorních studií PlayStationu. Naznačují to data z webu TrueTrophies, kde se objevil výpis trofejí, ve kterém vedle platformy PS5 najdete také PSPC. Není připojený k žádnému titulu, takže se nejspíš jedná o test.

Momentálně platí, že při hraní her od Sony na PC nepotřebujete účet na PSN. Je ale dost možné, že pro získávání trofejí už se bez něj neobejdete. Už loni se totiž objevily u PC verze Spider-Mana náznaky toho, že hry od PlayStationu na PC budou mít vlastní klient, přes který by se hráči museli přihlásit právě do PSN. Zatím o něm oficiálně nic nevíme a jedná se o jediný případ, kdy se podařilo podobná data najít.

Dává to smysl vzhledem k tomu, že se Sony netají svými plány v pokračování podpory PC. Tamní hráči z toho ale nadšením nejspíš skákat nebudou, protože by to byl několikátý klient, který si musí nainstalovat. Jako by jich už tak nebylo dost. Snad bude zachovaná možnost přihlašování vynechat, pokud je hráč ochotný obejít se bez trofejí.

Zdroj: VCG