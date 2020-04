TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 - rychlá jízda prázdnotou | Recenze

Co baví Zábavný jízdní model

Hezké nasvícení krajiny

Pocit z postupu v kariéře Co vadí Občas až příliš nepředvídatelné

Technické nedostatky

Prázdnota mimo kariéru

Dlouhé načítání 7 /10 Hodnocení

Motocyklové závody TT Isle of Man se vracejí s novým dílem, aby nám připomněly, že i na jednostopém vozítku se můžete prohánět po cestách zasazených do nádherné krajiny a nahánět každou vteřinu v měřených úsecích. Jak se s tímto úkolem po dvou letech vývojáři ze studia Kylotonn stojícím i například za WRC sérií poprali, to se pokusíme rozlousknout v následujících řádcích. Rozseknout to v tomto případě opravdu nebylo jednoduché.

Kariéra základ úspěchu

Kariérní režim je v závodních hrách jednou z nejpopulárnějších variant toho, co zvolit, když začínáte hrát. Přece jenom zde online netáhne tolik jako při ostatních sportech, kde proti sobě stojíte tváří v tvář. Není tak divu, že se na tento režim klade obzvláště velký důraz u velké většiny závodních titulů a TT Isle of Man není výjimkou. Hra se ve vývoji vašeho jezdce opravdu vyžívá a snaží se využít plného potenciálu této single-playerové jízdy.



Jízda prosluněnou krajinou je čestným bodíkem vývojářů na poli grafiky

Začnete jako čerstvý jezdec v nižší výkonností kategorii závodů na ostrovu Man, který se chce probojovat do světa velkých závodníků. Po odstartování vaší kariéry vás osloví některé tovární týmy, za které můžete bojovat v prvních krůčcích svého závodního života. Abyste se prodrali mezi ty nejlepší, budete muset předvádět dobré výkony a plnit požadavky svého zaměstnavatele. Na začátku nejde o nic těžkého, jde třeba pouze o obyčejné zapojení se do určitého počtu závodů. Nemusíte se tak bát, že jako bažanti v závodní branži hned přijdete o své angažmá. Jde o poměrně příjemný pomalý start do světa závodění na dvou kolech, který je ale asi jediným zjednodušením vašich začátků, kterého se dočkáte. Nepočítejte rozhodně s tím, že byste to měli celkově nějak jednoduché.

Na začátku nejde o nic těžkého, jde třeba pouze o obyčejné zapojení se do určitého počtu závodů

Vzhledem k tomu, že jsem si minulý rok hodně užil právě WRC 8, budeme zde trochu porovnávat. Jde totiž přece jenom v principu o velmi podobnou záležitost, jen se proháníte na jiném stroji. V případě TT Isle of Man se na rozdíl od vydařeného rallye titulu nemusíte nijak výrazně starat o svůj tým jako takový. Spíše si pomáháte tak nějak sami tím, že získáváte perky do závodů, vylepšujete díly pro svoji motorku a získáváte peníze. To všechno za tím účelem, abyste alespoň trochu zvýšili své šance na dobré výsledky. Z perků vám mohou pomoci třeba pneumatiky, které budou zahřáté již před závodem nebo mírně zvýšená spotřeba paliva. Variant je ale více.



Výzvy váš um šetřit nebudou, dosáhnout dále než na bronz není žádná sranda

Kromě opravdu nabitého kalendáře závodů, který vám nabídne na jeden termín většinou alespoň dva typy závodů s rozdílnou obtížností, se dočkáte také režimu výzev. Jde asi o první free roam režim v závodní hře, který jsem opravdu alespoň nějak ocenil. Většinou vám hra nabídne jenom volné ježdění na prázdné mapě, kterou si ani nemůžete nijak zobrazit a prostě se jenom řítíte dál a projíždíte nekonečné silnice. V TT Isle of Man je to trošku jiné. Výzvy jsou na mapě rozmístěné v něčem, co by s trochou nadsázky šlo označit jako otevřený svět. Musíte například vydržet co nejdéle na trati s časovým limitem, který se prodlužuje po projeti záchytných bodů nebo se třeba prohánět s duchem, který se řítí závratnou rychlostí pryč od startovní čáry.

Celkově je kariéra poměrně zábavná i navzdory tomu, že toho v ní nenajdete zase tak moc. Plyne ale velmi rychle, závody jsou přijatelně dlouhé a díky tomu si vás hra udrží po dlouhé večery, než se propracujete mezi ty nejrychlejší na okruhu. Celkově je ale ještě dost nedotažená a snaha o její komplexnost ve stínu konkurence v podobě jiných závodních titulů dost zaostává. Kupříkladu právě u zmíněného WRC 8, kde byl management týmu propracovaný, jde o dost povrchní model kariéry. Za zmínku stojí také hardcore režim, který potěší milovníky velké výzvy. Pád ve vysoké rychlosti nad 125 km/h totiž rovnou ukončí celou vaši sezónu. Vzhledem k tomu, jak hra občas dokáže být trochu nefér, je to ale nejspíš opravdu neskutečně hardcore.

Opatrně, nebo na plný plyn

V TT Isle of Man si v podstatě můžete vybrat mezi dvěma styly jízdy. Jeden je takový ten klasický, kdy jedete prostě co nejčistěji a občas na úkor rychlosti projedete veškeré úseky s co nejmenší úhonou. Na nižší obtížnosti tento styl výrazně doporučuji, protože to, co vás bude zdržovat nejvíce jsou tak jako tak pády. Když už se rozhodněte dupnout na plyn, buďte si jistí, že motocykl po celý závod uřídíte jenom jako vážně ostřílení závodníci s dlouhými hodinami řízení v rukou.



Nejobtížnější na celé hře? Najít soupeře pro online závod

S tím se pojí především jízdní model hry, který je místy neúprosný, místy neskutečně otravný, jindy zase zábavný a občas prostě a jednoduše nelogický a nespravedlivý. Občas se zde prostě najde všechno, ale i navzdory tomu většinou jde především o zábavnou hratelnost, která vás rozhodně nedonutí k tomu, abyste ve vzteku TT Isle of Man vypnuli a odinstalovali. Pojďme si teď hezky rozebrat jednotlivé charakteristiky, které jsem zde vypsal.

Jízdní model je místy neúprosný, místy neskutečně otravný, jindy zase zábavný a občas prostě a jednoduše nelogický a nespravedlivý

Neúprosná bude jízda především pro nové hráče, ale i zkušenější si budou muset dávat pekelný pozor. Každá chybička vás může stát cenné vteřiny, které ztratíte poté, co váš závodní sletí ze svého motorového oře. To se ostatně pojí i s dalšími přívlastky, které jsem jízdnímu modelu dal. Otravný, nelogický, nespravedlivý. Podotýkám, že opravdu jenom v některých momentech a většinu času jenom a pouze zábavný. Jde o to, že hra vás často vytrestá i za něco, co vlastně není vaše chyba. Až příliš jednoduše jdete na zadní kolo i v průběhu výjezdu ze zatáčky. To je naprostá jistota, že o chvíli později půjde obrazovka do černobílé a váš závodník se bude válet po zemi.

Stávalo se mi, že jsem přišel o vítězství v závodě také třeba kvůli tomu, že mi bez zjevného důvodu závodník v čistě projížděné zatáčce najednou sletěl ze stroje i kvůli tomu, že najednou začala kamera létat sem a tam. Prostě jsou zde určité nedodělky a nepředvídatelnosti, které nemáte šanci zachytit, a to je přesně ta otravnost, se kterou se musíte smířit. Co mi také hodně vadilo je, že často vás motorka hned po pádu při snaze o rychlý rozjezd pošle do rychlého zvednutí předního kola a tím pádem jste opět na zádech. Ztracený čas je tak násoben a vaše nervy pomalu ale jistě tečou.



Hra nabídne tři kategorie motorek, nechybí ani klasické stroje

Co se týče nelogického chování motocyklů, to už jsme také trochu naťukli těmi pády. Jde o to, že na rozdíl od Moto GP zde obrubníky jsou vaším úhlavním nepřítelem, který zničí všechny vaše sny. Přibližte se k němu ve velké rychlosti a letíte, to je pochopitelné. Ovšem pokud na něj najedete klidně i přímo předním kolem v nízké rychlosti, váš závodník až směšně přeletí přes řídítka a ztratíte další vteřiny. Naproti tomu je jedno, jak rychle jedete v chumlu ostatních závodníků, jak moc do nich napálíte v nedobrzděné zatáčce. V kontaktu se soupeři se prostě vašemu závodníkovi nestane vůbec nic. Celkově je hlavním nedostatkem ovládání asi to, že jeho citlivost je hodně nevyvážená, takže ve hře potřebujete strávit dost času na to, abyste věděli, jak vaše motorka zareaguje.

Z hlediska rozmanitosti tratí je to pro vývojáře poměrně složité. Všechny závody se jezdí na malém ostrově, který tak sám o sobě nenabídne příliš velkou rozmanitost. Tvůrci se toho ale chopili s vervou a vyždímali z prostředí ostrova Man, co se dalo. Tratě tak i přes stejnorodé zasazení nejsou jenom monotónní opakovačkou a každá má nějaké své unikum. Podobně můžeme hovořit i o motorkách samotných. Jízdní vlastnosti každého stroje se liší, a to i v rámci jedné kategorie. Bylo to cítit na startu i v každé zatáčce. Zde mě vývojáři opravdu mile překvapili. Celkem budete mít k dispozici tři kategorie. Superbiky, klasické motocykly z dávných časů a supersporty.

Ke startu ne tak úplně připraven

Největším problémem je, že kromě kariéry ve hře vlastně vůbec nic není. Pouze klasické režimy jako časovaná jízda, rychlý závod a to je vlastně všechno. Můžete si zahrát i multiplayer, ale ve skutečnosti si zajezdíte pouze pokud máte kamaráda, který s vámi sedí na gauči. Zahrát si online je takřka nemožné. Ať už jsem hledal závod za jakýchkoliv podmínek, ani jednou jsem nenašel jedinou možnost si zajezdit se soupeři po internetu, a to je dost smutné. Jakmile se vám tak zají kariéra, máte doježděno.

Dalším menším nedostatkem hry je jednoznačně její grafické a technické zpracování. Neberte to tak, že by snad TT Isle of Man vypadalo ošklivě, nebo se v něm dalo hovořit o nějakém trhání obrazu. Naopak třeba krásné výhledy na krajinu prosvícenou sluncem jsou potěchou pro oko. Problém je, že všechny detaily jsou nepříliš doladěné, pohled z první osoby na řídítka je vlastně docela ošklivý a moc věcí v okolí nepůsobí příliš věrně, čemuž nepřidává ani pomalé vykreslování vzdálenějších předmětů. Najednou před vámi v dálce tak třeba začne růst plot ze země a to prostě dobrému dojmu nepřidá. Zázraky nečekejte ani od odlesků světla, které u spousty předmětů nefungují prakticky vůbec. Dalo by se říct, že si vývojáři více práce nejspíše dali pouze s motorkami a jezdci.