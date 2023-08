Tvůrce Baldur's Gate 3 už přemýšlí o další hře. Tentokrát to nejspíš nebude takový gigant

Baldur's Gate 3 se probilo mezi hry s nejsilnějším startem v historii Steamu a sklízí výborná hodnocení jak od hráčů, tak od kritiků. Studio Larian má před sebou pořád spoustu práce s opravami chyb a vydáním verze pro PlayStation 5, které ho čeká 6. září. Nejspíš až v příštím roce pak bude následovat verze i pro Xbox. I když je na oznamování dalších plánů ještě brzy, tak Swen Vincke, který studio založil a stále stojí v jeho čele, v rozhovoru pro Bloomberg naznačil, že by chtěl příště udělat něco menšího.

Na novém Baldur's Gate se pracuje už 6 let a to je doba, které by se u příštího projektu chtěl vyhnout. Ve srovnání s tím třeba Divinity: Original Sin 2 vzniklo za poloviční dobu. Vůbec bychom se nezlobili, pokud bychom příště dostali zase něco v tomto duchu.

Teď ale patří veškerá pozornost Baldur's Gate 3. Jen pár dní po vydání plné verze na Steamu překonala hranici 800 tisíc aktivních hráčů, čímž se vyhoupla na osmé místo v historii platformy. Na Cyberpunk 2077 jí chybí pár desítek tisíc, takže je tady šance, že půjde ještě výš. O kvalitách hry vypovídá i hodnocení hráčů, které je podle nedávných recenzí pozitivní z 95 %.