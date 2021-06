Tvůrce Five Nights at Freddy’s opouští hororovou značku

Hororová série Five Nights at Freddy’s se objevila z čista jasna a uhranula spoustu fanoušků žánru. Značka má za sebou už celou řadu různorodých her, ale vše dobré musí jednou skončit. Tvůrce Scott Cawthon totiž oznámil, že odchází do herního důchodu a se sérií oficiálně končí.

"Teď na sedmé výročí prvního traileru ke hře si uvědomuji, že po mé třicítce jsem tuto sérii stvořil a po čtyřicítce, kterou jsem před nějakou dobou přeskočil, mi chybí dost věcí, kterým jsem se mohl věnovat před FNAF. Chybí mi tvořit hry pro své děti, chybí mi vyvíjet RPG i když v tom nejsem zručný. To vše vedu k tomu, že odcházím. Poslední týden mi fanoušci a především členové LGBTQ komunity projevili obrovskou podporu, za kterou jsem nesmírně vděčný," říká Scott na svých stránkách.

Five Nights at Freddy’s World bude RPG spin-offem známé série

Odchod Scotta do důchodu ostatně neznamená konec série jako takové. Sám dodal, že značku předá do rukou někoho schopného, koho sám vybere a bude v něj mít kompletní důvěru. Takže si počkejme, kam se série vydá dál.