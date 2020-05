Tvůrce Johna Wicka chce televizní adaptaci bláznivé hry My Friend Pedro

Filmových a seriálových adaptací ztřeštěných herních předloh nikdy není dost, a těch kvalitních už vůbec ne. Derek Kolstad, který má na triku úspěšnou akční sérii John Wick si to nejspíše myslí také a zvažuje koupit práva pro natočení televizního seriálů na motivy her My Friend Pedro a Bendy and the Ink Machine.

„Pokud dokážu napodobit úspěch, jaký jsem měl s Johnem Wickem, budu se cítit jako jedenáctiletý klučina, kterému se podařilo proklouznout na film pro dospělé," řekl Kolstad v rozhovoru pro Comicbook.

Indie hit My Friend Pacho prodal v prvním týdnu od vydání přes 250 tisíc kopií a hra byla nedávno vydána i pro PS4.

Bendy and the Ink Machine je pak horovka z roku 2017, která není nijak extra známá, avšak má své umělecké kvality.

Kostlad se ale také nechal slyšet, že vše je zatím ve fázi plánování. Takže raději neočekávejte, že si v brzké době na svých televizích pustíme tento seriál. Mimochodem když už jsme u toho čekání. Nezapomeňte také na nový díl Johna Wicka, který plánuje vrazit do kinosálů v roce 2022.

Mezitím si můžete shladit svůj absťák hrou John Wick Hex, která je pro změnu herní adaptací filmu. Vyšla 5. května a je dostupná pro PS4, Xbox One a PC.