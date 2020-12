Tvůrce Resident Evilu má v hlavě ještě spoustu nápadů na velké projekty

Jméno Shinji Mikami je v herním průmyslu považováno víceméně za legendu. Jde o otce a tvůrce série Resident Evil, který položil základní kámen hororovému žánru tak, jak jej známe dnes. Po prvním dílu v roce 1996 přišel s neméně revoluční čtyřkou.

V posledních letech si zkušený vývojář dal trochu oraz a předal otěže vývoje her svým kolegům. Poslední hrou, o kterou se přímo staral byl skvělý horor The Evil Within, ale nyní to vypadá, že by se rád vrátil do branže s další hrstkou nápadů. V rozhovoru pro Variety přiznal, že rozhodně neřekl poslední slovo a přemýšlí o návratu, a to nejen v hororovém žánru. Mezi další lákavé žánry pro něj patří např. RPG nebo Puzzle.

Blíží se další filmová adaptace, začalo se makat na rebootu Resident Evilu

Stranou neobchází ani své oblíbené horory a tvrdí, že se klidně vrátí k jedné poslední velké hře (dost možná i v sérii Resident Evil). Ale jen za předpokladu, že bude mít naprostou kreativní svobodu a volnou ruku vykonat svou vizi. Podle něj by šlo o ideální "poslední hru na rozloučenou".

Co myslíte, chcete poslední velký hit od otce hororového žánru?