Tvůrce Sekiro a Dark Souls by rád vytvořil příběhovku ve stylu RDR 2

Na nedávné konferenci Reboot Develop v Chorvatsku se mimo jiné objevili také přední tvůrci herního průmyslu - Hidetaka Miyazaki z FromSoftware a Fumito Ueda se svou vizí z Shadow of the Colossus. Kromě mnoha aspektů své tvorby se vývojáři rozpovídali i o svých plánek a přáních do budoucna.

Miyazaki sdělil, že by se hrozně rád vrhl do příběhově zaměřené hry, kterou umí např. Rockstar. Jedním z příkladů byl i Red Dead Redemption 2, především díky svému velkému zaměření právě na naraci a příběh samotný. Oba tvůrci vždy ve svých projektech upřednostňovali hratelnost před příběhem, který byl přirozeně na herní mechanismy napojen nebo jimi i postupně vysvětlen. Srdcem všeho je ale hratelnost samotná, jak tvrdí Miyazaki a Ueda.

V tuto chvíli studio FromSoftware kutí svůj další fantasy projekt Elden Ring ve spolupráci se spisovatelem R.R. Martinem.