Tvůrci Alien: Isolation představují komiksově laděnou akční týmovku Hyenas

Skvadra pestrobarevných hrdinů půjde po merchi a slávě v nové hře od Creative Assembly.

Creative Assembly nás už delší dobu láká na svůj další sci-fi hit a ten se konečně představuje v plné parádě. Půjde o akční multiplayerovou střílečku Hyenas, která se ukazuje v premiérovém traileru.

Hra se popisuje jako "heist-game", ve které v týmu o tří hráčích budete bojovat proti dalším čtyřem týmům za úkolem přežít, ukrást co nejvíce tematického merchu ze zničené planety Země a zmizet. To vše s využitím nulové gravitace. Je to rozhodně nezvyklá kombinace, kterou ještě umocňuje komiksově laděný grafický kabátek.

K mání bude pestrý seznam různorodých hrdinů s unikátním vzhledem a schopnostmi, které si ještě budete moci přizpůsobit dle svého.

Hra vychází pro PC a obě generace konzolí v roce 2023 a už nyní se můžete přihlásit do alfa testu.