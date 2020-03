Tvůrci Černobylu chystají pro HBO seriál na motivy The Last of Us

The Last of Us byla bezesporu jedna z nejlepších her minulé a nynější generace Playstation. Sympatický Joel a rozhněvaná puberťačka Ellie jsou ideální dvojka a neškodilo by jim ani filmové plátno. To se nám částečně splní, jelikož HBO pro nás chystá seriálovou adaptaci, jak nám před chvílí oznámil Hollywood Reporter.

Celý projekt povede Craig Mazin, který stál za seriálovým hitem Černobyl, o scénář se postará přímo Neil Druckmann z Naughty Dog a měl by sledovat příběh samotné první hry s možností záskoku i do chystaného pokračování. Spolupracovat bude také prezident celého studia, Evan Wells. Celé to bude financovat Sony Pictures Television ve spolupráci s PlayStation Productions. Bude to první velký projekt od Sony na motivy jejich her. Doufejme, že úspěšný.