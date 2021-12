Tvůrci Crashe Bandicoota hledají posily. Nové Call of Duty to ale nebude

Studio Toys for Bob, jenž stojí za šílenou trilogií slavného Crashe Bandicoota a nejnovějším čtvrtým dílem It's About Time, se nedávno stalo podporujícím studiem veleúspěšného Call of Duty: Warzone. Nicméně nově zveřejněné informace na jejich oficiálních stránkách o jakémkoli FPS projektu mlčí a ukazují na jiné.

Activision Blizard už dříve potvrdil, že všechna jeho hlavní studia se podílí na práci ve vývoji Call Of Duty značky. Když v dubnu Toys for Bob oznámili svou podporu hry Warzone, Activision sdělil, že studio se bude zároveň pořád věnovat již vydanému čtvrtému Crashovi. To jen nahrávalo domněnce, že možná dostane krom nových updatů také nějaký dodatečný obsah.

Co se týče Call of Duty, nejspíše na něm v tuto chvíli dělá celkem dva tisíce lidí a Activision momentálně hromadně rekrutuje stále nové pracovníky, aby vývoj značně posílil.