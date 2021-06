Tvůrci Days Gone pracují na zcela nové herní značce

Pokračování zombie akce Days Gone se pravděpodobně jen tak nedočkáme, studio Sony Bend však nelení. Šéf divize Playstation Studios Herman Hulst totiž na oficálním blogu prozradil, že tvůrci pracují na zbrusu nové herní značce, která je pro vývojáře srdcovou záležitostí.

"Jak jistě víte, Bend Studio pracuje na nové herní IP, do které jsou opravdu zapálení," řekl Hulst. "Využívají propracované systémy otevřeného světa ze hry Days Gone, které ještě rozšiřují a obohacují."

To samozřejmě neznamená, že se přímého pokračování Days Gone nikdy nedočkáme. Jen to nebude v brzké době. "Nikdy neříkejte nikdy," dodal Hulst.