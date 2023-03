Tvůrci Hitmana si od plešatého zabijáka dají pauzu. Nyní se soustředí na adaptaci Jamese Bonda

Pokud jste někdy chtěli začít s Hitmanem, teď je ta pravá chvíle. Třetí díl nové trilogie se přerodil do Hitman: World of Assassination, kde se pojí obsah ze všech jejích dílů dohromady. Po vydání rogue-like módu Freelancer opět nabral na popularitě. Teď to ale vypadá, že nějakou chvíli o agentovi 47 od IO Interactive neuslyšíme a větší prostor dostanou další projekty.

Stále budou přibývat nové experimenty do World of Assassination. Tím hlavním ale má nyní být adaptace Jamese Bonda, kterou zatím známe jako Project 007. Na dalšího velkého Hitmana si fanoušci budou muset počkat. Kreativní ředitel Christian Elverdam v rozhovoru pro britský Eurogamer řekl, že se k němu v budoucnu určitě hodlají vrátit.

Když už je řeč o Jamesi Bondovi, bylo by načase, abychom se o tomto projektu dozvěděli něco víc než pracovní název. Potvrzení o vývoji jsme se dočkali už na konci roku 2020 s tím, že půjde o příběh z počátků kariéry 007, a od té doby je ticho po pěšině. Nicméně to není jediná hra, která v IO vzniká. Nedávno na svých sociálních sítích oznámili vývoj fantasy online RPG. Stejně jako u Jamese Bonda ale podrobnosti neznáme. Oznámení tak sloužilo hlavně jako lákadlo pro uchazeče, kteří by se do vývoje mohli zapojit. Což je v posledních letech stále častější taktika i u velkých studií.

