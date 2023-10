Tvůrci Hitmana slaví 25 let. Do World of Assassination míří tematický event. Blood Money vyjde na mobily a Switch

V dánském studiu IO Interactive momentálně vzniká Project 007 s Jamesem Bondem v hlavní roli spolu se stále tajemným Projectem Fantasy. Tenhle tým se ale do paměti hráčů zapsal hlavně díky sérii Hitman. Nedávno oslavil 25 let od svého založení a k této příležitosti nás v rámci oslav čeká i pár novinek. Nejvíc si jich všimnout ti z vás, kteří stále plánují úkladné vraždy v Hitman: World of Assassination.

Do zatím poslední mise agenta 47 se vrátí dvojice elusive targetů. Od 13. do 23. října budete moci vyřídit Bad Boye. Mise The Food Critic zase bude dostupná od 20. do 30. října. Vedle toho 27. října přibyde i zbrusu nový cíl. V misi The Drop se pokusíme dostat DJe, který se od hudebního nadšence pomalu dostává do role drogového lorda. Podobu této postavě propůjčil Dimitri Vegas. Těšit se můžete i na několik nových kostýmů včetně retro skinu inspirovaného prvním dílem série.

I když se poslední díly Hitmana těší velké oblibě, v očích mnoha hráčů je stejně na pomyslném vrcholu Blood Money z roku 2006. Tenhle díl se ještě letos dostane do rukou širšího publika hráčů. Pod názvem Hitman: Blood Money Reprisal má namířeno na mobilní zařízení se systémy Android, iOS a také se podívá i na Nintendo Switch.

Na nové verzi Blood Money nepracuje přímo IO Interactive. Portování se chopil tým z Feral Interactive, který má s podobnými projekty bohaté zkušenosti z minulosti. Na mobily se díky nim dostal třeba Alien: Isolation, XCOM 2 nebo Medieval II: Total War. S Hitmanem v jejich podání by snad tedy také neměl být problém.