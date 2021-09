Tvůrci Horizon Forbidden West hledají posily na nový multiplayerový projekt

Ještě, než se studio Guerrilla Games pustilo do dobrodružství Horizon, bylo známé především díky sci-fi sérii Killzone, která kromě příběhu nabízela i multiplayerovou složku. A i když se tvůrci nyní přesunuli spíše k singleplayerovým zážitkům, vypadá to, že se hodlají vrátit do vod multiplayeru.

Guerrilla Games hledá scénáristu pro novou hru s otevřeným světem

Hledají totiž posily do týmu, který by měl pracovat právě na novém multiplayerovém projektu. Hned několik pracovních pozic, kterých si všimli kluci z webu ResetEra, zahrnují vývojáře se zkušenostmi v system designu, sociálních online interakci a sdílení obsahu. Hledá se také vedoucí designer narativních systémů pro online hry.

Je samozřejmě možné, že se noví vývojáři budou starat o multiplayerový režim, nebo rovnou spin-off k univerzu Horizon, o kterém prozatím nevíme. Je ale pravděpodobnější, že jde o zcela nový projekt. Počkejme si.