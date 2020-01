Tvůrci hororů Amnesia a SOMA lákají na svůj nový projekt

Studio Frictional Games, zodpovědné za skvělé horory Amnesia: The Dark Descent a SOMA, chystá novou hru. Nastartovali totiž velmi minimalistické oficiální stránky, na kterých je vidět pouze jemný srdeční tep. Postupem času se navíc tepající cosi uprostřed webu zvětšuje, takže předpokládáme, že se stránky budou postupně vyvíjet a odhalí více.

Fanoušci samozřejmě ihned začali spekulovat a puls bude pravděpodobně mít důležitou roli v nové hře. Možná půjde o herní prvek, nebo příběhový detail. Monstra vývojářů z Frictional Games jsou každopádně nezapomenutelná, takže jsme zvědavi, o co půjde tentokrát.

Amnesia and SOMA developer studio (Fictional Games)

have uploaded a teaser site for their next game



any guesses to what it means?

link to site: https://t.co/WRIQpYorbl

via @ign pic.twitter.com/dO2uf5ZdoN