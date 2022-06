Tvůrci hororu The Callisto Protocol se inspirovali u reálných krvavých situací

Duchovní otec Dead Space šel ve šlépějích Mortal Kombatu.

Pokud chcete, aby některý projekt opravdu nabídl novou úroveň kvality, občas je potřeba jít trošku za hranice toho, co je zvykem. Už to zkoušeli tvůrci Mortal Kombatu, Dead Space a nyní i studio Striking Distance se svým hororem The Callisto Protocol.

V rozhovoru pro PCGamesN se totiž CCO studia Chris Stone nechal slyšet, že se u hororových šíleností a krváků, které se ve hře nachází tvůrci inspirovali u reálných nehod a krvavých životních situací, aby dosáhli co nejvyšší míry realismu.

Samozřejmou inspirací byly hry jako Silent Hill či Resident Evil, případně filmy jako Věc nebo Horizont událostí. Velkým příkladem studiu byla také korejská kinematografie, která si s realismem a zobrazením násilí moc hlavu neláme.

The Callisto Protocol se chystá 2. prosince letošního roku pro PC a obě generace konzolí.