Tvůrci Just Cause hledají posily na dosud nejambicióznější projekt

Avalanche Studios se rozrůstá a podle vývojářů pomalu ale jistě začíná kutit jeden z největších AAA herních projektů, na který se kdy odvážili. Studio hledá celou řadu nových členů týmu, kteří mají být zkušení s vývojem velkých otevřených světů.

Vypadá to také, že se tentokrát studio mnohem více soustředí na animaci, jelikož se hledá také vedoucí animátor, který má "posunout laťku kvality na dosud nevídanou úroveň".

Je možné, že tvůrci pracují na dalším dílu populární bláznoviny Just Cause, to ale bohužel zatím potvrzeno nebylo. Víme jen, že půjde o velký projekt, který nabídne otevřený svět. Snad se s námi o další detaily podělí co nevidět.