Tvůrci Metro Exodus hledají posily na vývoj zbrusu nové herní značky

O tom, že je na cestě další hra z populárního post-apokalyptického univerza Metro, nemůže být pochyb. To ale neznamená, že studio 4A Games pracuje pouze na něm, ostatně poslední dobou hledá celou řadu vývojářů do svého týmu a minimálně 6 lidí by měli pomoci právě při vývoji zcela nové herní IP.

Metro Exodus s ray-tracingem ve 4K rozlišení vypadá nádherně

O budou hře toho samozřejmě nevíme moc. Hledají se především tvůrci se zkušenostmi s akčními hrami z pohledu první a třetí osoby, a mimo jiné i vývojáři s nadšením do FPS her, takže to nevypadá, že by se z žánrového hlediska jednalo o velký skok novým směrem.