Tvůrci Oriho odkládají svoje nové akční RPG. No Rest for the Wicked vyjde ve druhém čtvrtletí letošního roku

Na loňských The Game Awards představilo Moon Studios svoji novinku. Po dvojrozměrných metroidvaniích se pustí do žánru akčních RPG s No Rest for the Wicked. I když na Steamu mělo podle původních plánu vyjít v předběžném přístupu v prvním čtvrtletí letošního roku, tak tato informace už neplatí. Zpráva o odkladu přichází od Strausse Zelnicka, CEO společnosti Take-Two, jejíž Private Division se stará o vydání hry.

„Odložili jsme vydání o čtvrt roku. Vždy, když něco odložíme, tak je to kvůli tomu, že to chceme ještě doladit, aby to byla ta největší sázka na jistotu a ještě úžasnější zážitek pro zákazníka,“ říká Zelnick pro IGN. Pokud pořádně nevíte, co od No Rest for the Wicked očekávat, tak vám to tvůrci vše dopodrobna představí během předváděčky, kterou plánují na 1. března.

Podle slov členů týmu hodlají posunout s touto novinkou žánr akčních RPG na novou úroveň. Pracují na něm přes 6 let a my doufáme, že se jim povede navázat na jejich předchozí úspěchy. Nyní nicméně nemáme tušení, kdy by No Rest for the Wicked mělo vyjít v plné verzi. Ta kromě PC pak zamíří také na PlayStation 5 a Xbox Series S|X.