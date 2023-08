Tvůrci roleplay serverů pro Grand Theft Auto V a Red Dead Redemption 2 se stávají součástí studia Rockstar Games

GTA V má mimo jiné velmi zapálenou komunitu tvůrců modifikací. Některé z nich mají na svědomí celé týmy. Mezi to spadají i roleplay servery FiveM a RedM, kde lidé v podstatě žijí život svých herních postav se vším všudy. Jeho tvůrci do původní hry přidali obrovské množství možností, které umožňují takřka cokoliv. Rockstar dnes oznámil, že se Cfx.re, což je tým, který stojí právě za těmito servery, stává součástí studia.

„Během posledních let jsme nadšeně sledovali, jak kreativní komunita našla nové způsoby, jak rozšířit možnosti her Grand Theft Auto V a Red Dead Redemption 2, zejména díky serverům zaměřeným na roleplay. Abychom je mohli ještě víc podpořit, tak jsme nedávno rozšířili naše podmínky pro modifikace, aby se vztahovaly i na roleplay,“ uvádí Rockstar. Také slibují, že o další informace ohledně toho, co to bude konkrétně znamenat pro hráče, nám řeknou v následujících týdnech a měsících.

Z této novinky plynou pozitiva i negativa. Rozhodně je skvělé, že se tato oblíbená vychytávka stává oficiální součástí hry a dost možná ji uvidíme jako součást nového dílu série GTA už od jeho vydání. Také se otevírá možnost příchodu roleplay serverů i na konzole. Na druhou stranu je tady ale šance, že se roleplay servery stanou placenou záležitostí. Už tak máte k některým výhodám v GTA Online přístup pouze s předplatným GTA+ a nedivili bychom se, pokud by se mezi ně přidal i roleplay.

Zdroj: Rockstar Games