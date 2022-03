Tvůrci sci-fi střílečky Returnal chystají zbrusu novou IP. Projekt je zatím v plenkách

Studio Housemarque, které nyní patří pod křídla Sony, po sci-fi hitu Returnal rozhodně neusíná na vavřínech. V rozhovoru pro VentureBeat oznámil šéf studia Ilari Kuittinen, že tým už pracuje na nové hře, která by měla být zbrusu novou herní značkou pod taktovkou Playstationu. Projekt je ale zatím ve velmi rané fázi vývoje, vývojáři si teprve pohrávají s konceptem.

Returnal: na hraně zítřka s příchutí Vetřelců | Recenze

Hlavním tématem bylo především téma her jako služby, do kterých chce Sony v nadcházejících letech hodně investovat a Housemarque má právě být jedním z týmů, který se o live service hry bude starat. Na to má Kuittinen svůj názor.

"No prozatím přemýšlíme, co a jak," řekl Ilari. "Jsme víceméně poslední dinosauři, co ještě dělají arkádové hry. Nex Machina, to byla klasická oldschool střílečka. Takže tak nějak chápete, na co jsme zvyklí. Ale je to zajímavé, přemýšlíme o live service hrách. V tuto chvíli máme pouze koncept nové herní IP. Uvidíme, co z toho bude."

Returnal rozhodně pomohl studiu získat uznání herního publika a fanoušci se tedy na další projekt týmu velmi těší.