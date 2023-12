Tvůrci Spider-Mana se stali terčem hackerů. Unikly detaily o Wolverinovi, neoznámené hry i osobní data

To, že studio Insomniac Games postihl útok hackerů, jsme se dozvěděli už minulý týden. Vypadalo to, že se únik informací týkal "jen" údajů o vývojářích. Dnes ale útočníci zasadili tvůrcům obrovskou ránu. Do světa totiž vypustili obrovské množství informací týkající se budoucích plánů studia na několik let dopředu včetně detailů o již oznámeném Wolverinovi. Neříkáme, že si rádi občas nezaspekulujeme nad uniklými materiály z neověřených zdrojů, ale jelikož tento únik obsahuje i osobní data členů studia, nebudeme ho rozpitvávat do detailů.

Pokud si nechcete nic vyzradit předčasně a počkáte raději na oficiální oznámení, rovnou přestaňte se čtením a klikněte na jiný z našich článků.

Valná část informací o nadcházejících hrách se každopádně týká Wolverina. Buďte ostražití při toulkách po internetu, protože se začínají rojit ukázky s útržky z hraní. Z nich můžete vykoukat například to, že si Rosomák navleče svůj tradiční modrožlutý oblek, bude umět lézt po budovách a usedne také na sedlo motorky. Součástí úniku je také kompletní herecké obsazení. Roli hlavního hrdiny si v herním Wolverinovi střihne Liam McIntyre.

Salva ukázek z rozpracované verze jen tak neustane, a to z toho důvodu, že podle Lance McDonalda má být součástí zveřejněných souborů také hratelný build hry. K jeho spuštění je prý potřeba vývojářská verze konzole PlayStation 5, ale nedivili bychom se, kdyby se to zrovna tomuto expertovi na modifikace hry Bloodborne podařilo obejít.

Studio by nám také určitě jen tak neprozradilo své plány až do roku 2030. Ještě předtím, než dojde na Wolverina v roce 2026, se máme o rok dříve dočkat samostatné hry s Venomem v hlavní roli. V plánu je také třetí díl Spider-Mana, nový Ratchet & Clank pro rok 2029 a o rok později by měli následovat herní X-Meni.

Pro vývojáře musí být dnešní den zdrcující. Skupina útočníků jasně věděla, po kom jde, a jejím cílem byla vidina zisku, kdy za vrácení dat požadovali 2 miliony dolarů. „Věděli jsme, na koho útočíme. Věděli jsme, že herní vývojáři budou snadným terčem. Správce domény se nám podařilo získat během 20-25 minut po nabourání do sítě.“ Je obrovská škoda, že jsme se tímto způsobem dozvěděli zrovna o budoucnosti Insomniac Games, studia, které v posledních letech vydává jednu pecku za druhou a patří obecně mezi nejoblíbenější tvůrce AAA her.

Zdroj: Reddit, Cyber Daily