Tvůrci Terminátora chystají akční střílečku RoboCop: Rogue City

Čas od času se nám do herní branže vrací kultovní filmové klasiky osmdesátých let a studio Teyon v tom rozhodně není nováček. V roce 2019 nám přineslo akční sci-fi Terminator: Resistance, které mimo jiné dorazilo také na PS5 a Xbox Series X/S a nyní se chystá skočit po dalším plechovém hrdinové - Robocopovi.

Terminator: Resistance – válka s roboty tak, jak ji nechcete | RECENZE

RoboCop: Rogue City má být akční střílečka z pohledu první osoby a ačkoliv toho o hře zatím nevíme tolik, příběhově by měla být zasazena do univerza první tří filmů. Hráči se samozřejmě obují do botasek policisty Alexe Murphyho jakožto RoboCopa a budou chránit obyvatele Detroitu.

A to je asi tak vše, co zatím víme. Titul by měl dorazit někdy v roce 2023 pro PC a konzole.