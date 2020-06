Tvůrci Valorantu začínají pracovat i na verzích hry pro konzole

Je docela dost možné, že se dočkáme Valorantu i pro konzole, tedy pokud vývojáři hru uzpůsobí tak, aby plně nabízela stejnou herní slast jako na počítačích. Gamespot položil v čerstvém rozhovoru otázku výkonné producentce Valorantu Anně Donlon – zda je verze pro konzole vůbec v plánu. Odpověď byla jasná: „Rozhodně makáme na prototypech."

„Víte, jedna věc je hru hrát, ta druhá pak, jaký z ní máte zážitek a popravdě, zatím si nejsme zcela jistí, zda se nám podaří hru přepracovat tak, aby nabízela to co na PC," pokračuje.

„Naším cílem je, aby Valorant byl zástupcem určitého stylu her a zážitků, jaké z ní hráč má. Pokud to ale dokážeme přeložit na konzole, můžete si být jistí, že to určitě uděláme," ukončuje Anna rozhovor.