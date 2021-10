Tvůrci We Happy Few vyvíjí novou singleplayerovou akční adventuru

Studio Compulsion Games, které v roce 2018 skočilo pod křídla Microsoftu, má za sebou posledně povedený thriller We Happy Few, který nalákal tísnivou atmosférou a nevšedním výtvarným stylem. V čerstvém rozhovoru pro Xbox Squad se rozpovídala Naila Hadjas, PR a komunitní manažerka studia a předhodila pár čerstvých informací o tom, co se děje v zákulisí.

Studio se od vydání poslední hry rozrostlo už na dvojnásobek a být pod Microsoftem mu očividně svědčí. Především ale v tuto chvíli kutí zbrusu novou hru, konkrétně by mělo jít o singleplayerou akční adventuru z pohledu třetí osoby. Jde také o první hru, kterou studio vyvíjí přímo pod Microsoftem.

Projekt započal vývoj jen pár měsíců po vydání hry We Happy Few a v tuto chvíli jde plnou parou vpřed. Soustředit by se měl hodně na vyprávění a příběh, stejně jako postavy a poutavý svět.