Tvůrci Yakuzy oznamují další dvě novinky. Like a Dragon 8 doplní vedlejší příběh propojující hlavní hrdiny série

Po včerejším remaku Like a Dragon: Ishin přichází další dvě novinky z univerza studia Ryu Ga Gotoku.

Vývojáři ze studia Ryu Ga Gotoku si dnes připravili vlastní malou prezentaci. S oznamování nových titulů nás nešetří. Na nočním State of Play odhalil Like a Dragon: Ishin, což je remake historického spin-offu Yakuzy, který původně vyšel pouze v Japonsku. Datum vydání je 21. února a vyjde na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series S|X. Hned na úvod prezentace ukázali nový trailer. Tím hlavním oznámením ale bylo představení plnohodnotného pokračování. V Like a Dragon 8 se bok po boku objeví Ičiban Kasuga a Kazuma Kiryu, čímž se propojí celá série.

Souboje budou stejně jako v sedmém díle fungovat na tahy. Obě známé tváře mají být hrdiny nového příběhu a Kiryu bude mít svoji vlastní partu. Také to, jak vypadají Kiryuovy vlasy má svůj důvod, ale ten nám vývojáři zatím neprozradili. Like a Dragon 8 stále čeká spousta práce. Jeho vydání máme očekávat začátkem roku 2024. Ryu Ga Gotoku ani v tomhle případě ještě nechce opustit minulou generaci, a tak i pokračování vyjde na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series S|X. To platí i pro následující titul.

V mezičase nás ale čeká ještě jeden příběh. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name propojí všechny díly dohromady. Hlavně je prý určen fanouškům, kteří jsou se sérií už od jejích začátků a nováčkům má posloužit jako představení toho, co je Kiryu vlastně zač. Odvypráví události, které se okolo Kazumy odehrály mezi šestým a osmým dílem. Gaiden bude o něco kratší než velké hry a bude se držet akčního stylu soubojů jako starší díly Yakuzy. Vyjít má v průběhu příštího roku.

S novými oznámeními přichází do série Yakuza docela chaos. Do šestého dílu u nás jednotlivé hry vycházely číslované. Sedmičku známe jako Yakuza: Like a Dragon. Vypadá to, že i na našem trhu se bude nový díl jmenovat Like a Dragon 8. Do toho se ještě zamotá Ishin a Gaiden a hráči, kteří nemají úplně přehled nebudou zprvu tušit, která bije. Tohle Ryu Ga Gotoku nevyřešili zrovna nejlépe. Na novinky se každopádně hodně těšíme. Kvalitních příběhovek, jako je Yakuza a její spin-offy, moc nevychází.