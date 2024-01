Tvůrcům série Gothic hrozí konec. Ještě se ale nevzdávají, hledá se partner pro jejich další projekt

Legendární Gothic si díky své unikátnosti od vydání prvního dílu vybudoval početný fanouškovský kult. Momentálně tato komunita očekává kompletní předělávku prvního dílu a další projekt od původních tvůrců, kterým má být pokračování jejich série Elex. Přicházejí ale komplikace, protože se studia Piranha Bytes měla dotknout vlna propouštění, která se valí skrz celou společnost Embracer Group. Tým ale dal fanouškům na sociálních sítích vědět, že se bez boje nehodlají vzdát.

V prohlášení přiznávají, že se momentálně potýkají s obtížnou situací. Není to ale tak kritické, jak předpovídaly neoficiální informace. Podle nich totiž mělo dojít ke kompletnímu uzavření studia. Jsou přesvědčeni, že se jim podaří uspět a soustředí všechny své síly, aby pro svůj další projekt sehnali partnera, který je podpoří. Prý se ozvou znovu v moment, kdy se budou moci podělit o další novinky.

Tak jako tak se nemusíte bát, že by remake prvního Gothica nevznikl. Na něm totiž pracuje studio Alkimia Interactive. V tento moment to ale vypadá nejistě pro jakoukoliv část Embracer Group, protože se zmínky o propouštění v jejích studiích objevují každou chvíli. My hlavně doufáme, že na řadu nepřijdou žádné české a slovenské týmy. Jmenovitě do tohoto společenství spadá třeba Warhorse, Nine Rock Games nebo Ashborne Games, kteří si na konci minulého roku připsali úspěch s Last Train Home.