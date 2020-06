Twin Mirror je další hrou od tvůrců Life is Strange

Vůbec se netajím tím, že se mi Life is Strange 2 moc nelíbilo a to možná i proto, že první díl je v podstatě umělecké dílo a dvojka nevyšla z jeho stínu. Twin Mirror ve mně však budí zvědavost a touhu dát studiu Dontnod opět šanci. Zapomeňte na studentíky. Hlavním hrdinou Twin Mirror je investigativní novinář Sam Higgs, který se snaží zjistit temná tajemství ve městě Basswood.

O příběhu nám vývojáři tolik neřekli. Hlavní hrdina se vrací do svého rodného města kvůli tragické smrti přítele a zjišťuje, že zde čekají různá temná tajemství. V průběhu jejich vyšetřování se setkáme se svými blízkými, kde však budeme čelit drsné otázce. Komu můžeme věřit? Město má být plné intrik a získané informace ovlivní Samův příběh. No snad to bude stát za to.

Twin Mirror vychází někdy v průběhu tohoto roku na Xbox One, PS4 a PC (skrz Epic Game Store).