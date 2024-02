Twisted Metal pokračování nedostane. PlayStation ho měl zrušit v souvislosti s propouštěním

Série Twisted Metal, která kombinovala závody a šílenou bitevní vřavu, byla součástí PlayStationu už od jeho počátků. Na posledních generacích jsme se s ní moc často nesetkávali. To se mělo změnit s připravovanou live-service hrou, na které pracovalo studio Firesprite. Podle reportu Jasona Schreiera se jí ale už nedočkáme.

Sony propouští 900 zaměstnanců napříč společností a právě britské studio Firesprite dostalo solidní zásah. Není také žádným tajemstvím, že se hrami jako službou, které se ve studiích PlayStationu připravují, to nevypadá moc růžově. Kromě Last of Us Factions tak nejspíš došlo k zaříznutí dalšího očekávaného titulu.

I když podle některých zpráv byl nový Twisted Metal těsně před dokončením, tak Schreier jasně říká, že se vývoj nedostal přes ranou fázi a vlastně od Sony ani pořádně nedostal zelenou. Pro Firesprite to každopádně neznamená konec. Nyní budou své síly soustředit na Project Heartbreak, o kterém toho zatím moc nevíme. Podle neoficiálních informací pro něj má příběh psát Pierre Sheret, který působil v Telltale Games v dobách největší slávy studia.

Od live-service her jako takových PlayStation úplně neupustí. Stále je v plánu multiplayerový projekt z univerza série Horizon a zrovna nedávno se jim s Helldivers 2 potvrdilo, že tento model může nakonec velmi dobře fungovat. Fanoušci Twisted Metalu si ale zatím budou muset vystačit pouze se seriálovou adaptací, která chystá druhou sérii.

Zdroj: Game Informer