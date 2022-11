Twitch a Microsoft rozjíždějí spolupráci. Za odběry kanálů dostanete PC Game Pass zdarma

Kromě podpory streamerů vás díky této spolupráci čeká příjemný bonus navíc. Pro jeho aktivaci ale musíte splnit několik podmínek.

Na streamovací platformě Twitch.tv probíhá nějaká akce každou chvíli. Někdy za sledování dostanete třeba bonusové skiny do hry. Od 18 hodin 3. listopadu do

11. listopadu startuje akce ve spolupráci s Microsoftem. Za podporu streamerů skrz odběry dostanete přístup do herní knihovny PC Game Pass na 3 měsíce zdarma. Akce bude probíhat i v Česku a na Slovensku, ale má několik háčků.

Aby byli v obraze i ti z vás, kterým je Twitch cizí, tak na této platformě za odběr každého kanálu platíte měsíční poplatek 4€, tedy zhruba 100 Kč. S odběrem můžete používat emotikony kanálu a máte další výhody jako třeba odznak v chatu. Abyste ale dostali svůj tříměsíční Game Pass, je tady několik podmínek. Ve zmíněném časovém období si musíte předplatit alespoň 2 kanály. Počítají se pouze nové odběry, odběry na 3 a 6 měsíců dopředu nebo darované odběry. Pokud jste tedy někdy v minulosti kanál odebírali a nyní si ho znovu předplatíte na jeden měsíc, tak se to do této akce nezapočítává.

Jeden háček je i v samotné aktivaci PC Game Passu. Kód, který dostanete, mohou použít jen noví uživatelé. To znamená, že pokud už Game Pass máte nebo jste ho v minulosti zkoušeli, tak si ho skrz tuto akci nemůžete znovu aktivovat. Jestli ale splníte všechny podmínky, měli byste svůj kód najít mezi odměnami na Twitchi a poté ho můžete aktivovat na stránkách Xboxu.

Na první pohled nám to přijde docela zmatené, ale Twitch sám v oznámení přiznává, že je tato akce experimentem, skrz který chtějí dát sledujícím něco navíc. Vyznívá to tak, že v budoucnu nás na Twitchi čeká vícero akcí, ale o tom zatím nepadla žádná zmínka.

Zdroj: Twitch