Twitch nemá slitování. Začal banovat všechny, kdo mají sexuální narážky

Twitch ve svém oficiálním prohlášení prozradil podrobnosti ohledně svého stanoviska k řadě streamerům, kteří byli několika partnery streamovací služby obvinění ze sexuálních deliktů, zneužívání a útoků. Twitch tyto případy začal přezkoumávat a řekl, že těm nejzávažnějším případům již rozdal červené karty.

„V mnoha případech se údajný incident odehrál mimo Twitch a my potřebuje zjistit více informací, abychom celou situaci odkryli. V některých případech budeme dokonce muset případ oznámit příslušným orgánům, které mají lepší předpoklady pro důkladnější vyšetření," říká společnost.

Všichni, kdo budou mít podobně špatné zážitky s některým ze streamerů Twitch prosí, aby neváhali a celou situaci neprodleně ohlásili pomoci nástrojů pro report. A to nejlépe okamžitě, aby byla zajištěna jistá důvěryhodnost. Twitch také začal pracovat na vylepšení celého nahlašovacího nástroje proti nenávistnému chování a obtěžování. Pro lepší představu, tento upgrade bude například zahrnovat lepší detekci urážlivých uživatelských přezdívek a podobné srandičky.

Twitch ve svém prohlášení přímo nejmenoval žádné konkrétní jména. Je ale dost možné, že se zabývají streamery pod přezdívkami Say No To Rage a Syndicate, jež jsou nejznámějšími jmény zapojené do těchto kontroverzí.