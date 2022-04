Two Point Campus vás v srpnu vezme také na lekce čar a kouzel

Do Bradavic sice nepojedeme, uděláme si ale vlastní.

Nejnovější strategie ze ságy "Two Point" vyjde už 9. srpna. Two Point Campus kromě klasických studentských patálií, se kterými se budete muset jako vedoucí potýkat, vydá i do více fantasy odvětví. Po vydání totiž nabídne i lekce čar a kouzel, jako byste si udělali výlet do Bradavic.

Studenti tak budou vytvářet lektvary, předvídat budoucnost a snažit se zbavit dýně místo hlavy, když se kouzlo nepovede. Kouzla jsou ostatně jen jednou z mnoha lekcí, které budete na své cestě řešit. Ochočíte si mimo jiné gastronomii, robotiku a další odvětví.

Two Point Campus vychází v srpnu na PC a konzolích.