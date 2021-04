Two Point Hospital - Jumbo Edition: rozšířená výstavba nemocnic | Recenze

Co baví Odlehčený nádech

Tuna dodatečného obsahu

Výborný hudební podkres

Grafická stylizace

Propracované mechaniky Co vadí Ovládání na gamepadu chce cvik

Časem repetitivní 9 /10 Hodnocení

Strategie zaměřené na stavění zažily s posledních letech menší renesanci. Po dlouhých letech jste se tak mohli pustit do výstavby vlastního zábavního parku či zoologické zahrady. Ani nemocniční tématika, která na přelomu tisíciletí byla populární díky výborné Theme Hospital, nezůstala opomenuta. Two Point Hospital si bere inspiraci právě z této legendy, a kromě stavění prostor a najímání personálu budete léčit ty nejbizarnější nemoci. Nyní konečně i na konzolích.

Koncept je to velmi jednoduchý, ale po tom, co jsem ve hře strávil pár hodin, mi bylo jasné, že je Two Point Hospital komplexnější, než se zdá. Začíná to pomalu přípravami jednotlivých místností a najímáním těch správných doktorů. Následně se ale požadavky stupňují. Postupem kampaní se stále objevují nové a nové nemoci, na jejichž léčení jsou potřeba rozdílné praktiky. Neustále máte co dělat. Průběžně vám totiž chodí požadavky od zaměstnanců, inspektoři chodí na kontroly a hra vám občas předhodí výzvu, jestli zvládnete vyléčit daný počet pacientů za určitý počet dní.

Nestaráte se ale jen o to, aby se pacient vyléčil. Musíte mu pobyt v nemocnici udělat co možná nejpříjemnější, a to platí i pro pracovní podmínky personálu. Vytvořit fungující systém tak, aby se netvořily fronty, všechno hezky odsýpalo a všude byl dostatek zaměstnanců, není v pozdějších nemocnicích nic jednoduchého. Vždycky ale máte možnost zastavit čas, trochu si vydechnout a naplánovat další kroky. Tuto možnost jsem opravdu ocenil a využíval jsem ji velmi často nejen v těchto situacích, ale také během stavění místností.

Tvorba místností, nákup vybavení a najímání zaměstnanců jsou tady udělané velmi jednoduše. Hru jsem ale hrál na konzoli, takže to chtělo nejdřív trochu cviku. Ovládat strategii na ovladači zkrátka nebude nikdy tak pohodlné, jako v kombinaci s klávesnicí a myší. Musím uznat, že se s tím Two Point Studios vypořádali docela dobře.

"Ovládat strategii na ovladači zkrátka nebude nikdy tak pohodlné, jako v kombinaci s klávesnicí a myší."

Analogem neovládáte žádný kurzor, ale přímo kameru, skrz kterou interagujete s věcmi, které jsou zrovna uprostřed. Do ostatních nabídek se pak dostanete skrz kombinace tlačítek. Základy jsem dostal do ruky po chvíli hraní, ale proplétat se skrz všelijaké podnabídky je občas tvrdý oříšek.

I když se občas dostanete do problémů, tak okamžitě víte, kde je zádrhel. Two Point Hospital je totiž perfektně přehledné i v pozdějších fázích hry, kdy máte desítky zaměstnanců a nemocnici navštěvují hromady lidí. Je to mimo jiné díky jednoduché stylizaci, která připomíná animáky ve stylu Wallace a Gromita. Z herního světa bych ji přirovnal k Neighbours From Hell, kteří se také nedávno objevili ve vylepšené verzi.

Na hru je opravdu radost pohledět. Její odlehčený nádech navozuje příjemnou atmosféru i v situacích, kdy se vám zrovna nedaří. Tvůrci se na nemocích opravdu vyřádili. Už ty, které se objeví v začátcích, stojí za to. Epidemii žárovek místo hlavy nedlouho poté nahradí klaunismus a s každou další nemocnicí přichází nové druhy nemocí.

GDS 2017: Rozhovor s Honzou Benešem o Project Hospital

Nenechte se mýlit zdejší kampaní. I když tak může působit, tak jako tutoriál funguje pouze na úplném začátku. Nedlouho po tom, co dostanete nemocnici na starosti, dostanete požadovaný cíl a už máte volnou ruku v tom, jak se k němu propracujete. V tomhle ohledu má ode mě Two Point Hospital body k dobru. Hráč se díky tomu plynule sám učí.

Stačilo mi projít si prvních pár nemocnic a už jsem měl v ruce vše potřebné k tomu, abych vytvořit základní fungující infrastrukturu. V tom je Two Point Hospital docela repetitivní. Pokaždé, když se přesunete do nové nemocnice, děláte v zásadě to samé dokola a zase musíte budovat všechno od začátku. V každé další nemocnici se na to všechno ale nabaluje něco nového, takže jsem si ani tak nemohl dovolit zahálet. Obzvlášť když Jumbo edice obsahuje obrovské množství obsahu, který rozšiřuje základní hru.



Jumbo edice obsahu čtveřici velkých rozšíření a 2 DLC balíčky

Nechybí všechny důležité velké expanze spolu se dvěma menšími DLC přidávajícími tematické předměty. Nejsou to rozhodně žádní drobečkové. Tohle jsou expanze v pravém slova smyslu. V jednom z nich se například vydáte do zasněžených nemocnic, kde se objevují nemoci, které postižené pacienty mění v psy, Frankensteinovy monstra nebo v bardy. A to je jen zlomek nových nemocí z jednoho rozšíření.

Celkově oproti základní verzi Jumbo edice obsahuje více než stovku nových nemocí. Spolu s tím samozřejmě přibyly i nové nemocnice, předměty a místnosti, bez kterých by byla léčba neproveditelná. Pokud jste před pár lety Two Point Hospital hráli, tak jsou tato rozšíření určitě důvodem k tomu, abyste se k ní zase vrátili, a to jsem ještě ani nezmínil věci jako jsou mimozemské nemocnice.

Pokud bude Jumbo edice vaším prvním setkáním s Two Point Hospital, tak vlastně ani moc nepoznáte, kde začíná dodatečný obsah. V kampani jsou totiž nové nemocnice plynule zapojeny do průběhu a k prvním z nich se můžete dostat už po několika úvodních nemocnicích. Jestli se ale do mrazivých krajin či na léčbu mimozemšťanů chcete vrhnout hned, můžete zamířit do sandbox režimu, kde si navíc můžete vše nastavit podle svého gusta. Osobně mi ale více sedělo zpracování kampaně.

Jumbo edice je určitě tou nejlepší cestou, jak se k odlehčenému stavění nemocnic v Two Point Hospital dostat. Na konzolích to bude chtít trochu cviku a postupem času může být hratelností dost repetitivní, ale do té doby vám dokáže poskytnout desítky hodin zábavy a oproti původní verzi pořádnou porci obsahu navíc. A pokud byste se poohlíželi po něčem serióznějším, tak zamiřte směrem k českému Project Hospital.