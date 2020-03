Two Point Hospital: lečte nemoci a žárovky místo hlav | Recenze

Co baví Promyšlené stavění

Komplexní, ale jednoduché

Příjemně vtipné

Na ovladači se hraje skvěle

Bez vážných technických problémů Co vadí Dokáže být rychle monotónní 9 /10 Hodnocení

Řízení podniku je klasickým žánrem budovatelských strategií. Jistou méně tradiční odbočkou je management vlastní nemocnice. Češi by k tomuto subžánru měli mít celkem vlídný vztah, pač jednou z nejznámějších her tohoto subžánru je české Project Hospital.

Two Point Hospital nicméně není české, ale anglické. Poznáte to podle toho, že postavy ve hře vypadají trochu jako z Wallace a Gromit nebo podle toho, že si vzpomenete na ikonické Theme Hospital od stejných tvůrců ze studia Two Point Studios.

Než půjdeme na samotnou recenzi, dobré si říct, že hra vyšla již v roce 2018 na PC, nicméně nedávno vyšla verze pro konzole.

Ve veselé nemocničce

Two Point Hospital je už na první pohled taková příjemná a veselá hra. A vlastně se toho drží celý koncept hry. Je to odlehčené, příjemné a tak trochu pro hračičky. Neznamená to, že byste nemohli zkrachovat, ale pro mě je to typická oddechová hra po těžkém dni. Stavíte si nemocnici a tu a tam se i zasmějete u vtipných onemocnění (žárovka místo hlavy) či popisů postav.



Grafický styl je hrozně příjemný a vtipný

V podstatě jde o nabídku a poptávku přenesenou do nemocničního prostředí. Pacienti mají různé nemoci, které můžete léčit v určitých místnostech s určitými zařízeními a zaměstnanci. Musíte to všechno zvládnout tak, aby zaměstnanců nebylo příliš mnoho a nabídka a poptávka byla tak nějak vyrovnaná. Zde nejde jen o to „co vydělá nejvíc“, ale přeci jen, v nemocnici se umírat nemá.

Je to vlastně celkem výzva, abyste odhadli, co vám pomůže a co tolik ne. Místností je hodně a zaměstnanců také. Navíc si občas musí dát pauzu a vlastně i pacienti si musí sednout. Zde je totiž další obtíž. Nemocnici musíte postavit chytře, aby se tam cítili dobře zaměstnanci i pacienti.

Jen tehdy totiž projdete kontrolami, splníte různé úkoly (zdravotnická pohotovost, zaměstnanci si přejí…), což vám pomůže pokračovat dál. Než se nadějete, je vaše nemocnice přeplněná a naskládat všechno chytře a efektivně je tedy výzva.

Stavte vždy chytře

V celkovém důsledku stavíte budovy na léčení různých, často vtipných, druhů chorob. Pacientům umožníte si sednout a nějak se zabavit. Musíte tu mít recepci, záchody či nějaké ty rostliny. A to jsem jen na začátku. Musíte si s tím vyhrát, jelikož za chvíli budou čekárny přecpané a doktoři, sestřičky i uklízeči budou jen kmitat.



Prostory se rychle zaplní a hned od začátku je dobré myslet dopředu

Právě komplexnost a možnosti dělají z Two Point Hospital super hru. Každý nadšenec do stavění má dostatek prostoru se ve hře najít, zároveň je hra však jednoduše a jasně vysvětlena, aby se v ní orientoval i začátečník. V jednoduchosti je síla a vývojáři ji umí sakra využít.

Ve výsledku si totiž budete užívat. Rádi se budete dívat na svou krásnou nemocničku a vylepšovat ji. A je naprosto skvělý pocit, když po dlouhé dřině dostane nemocnice v hodnocení další hvězdičku. Hra vás přitom neustále zaměstnává novými výzvami a novými úkoly, abyste se jen tak nezačali nudit. Ale samozřejmě, jak to u podobných her bývá, hra dokáže být rychle monotónní.

Na konzolích ukázkově

Komplexní stavění s důrazem na přesnost. Jak to asi mohli zvládnout konzole? No dobře. Vlastně dost dobře! Zkoušel jsem hru na Xbox One a zvykl jsem si rychle. Vývojáři se vyvarovali kurzoru, jednotlivá meníčka otevíráte pomocí tlačítek, jinak označujete věci uprostřed obrazovky, popřípadě vybíráte položky v menu.



Ovládání na ovladači je až překvapivě intuitivní

Myslím si, že to mohlo být přeci jen trošku výraznější, i tak jsem se ve hře skvěle vyznal. Na Xboxu je ovládání rozhodně dost intuitivní a než jsem se nadál, pohyboval jsem se ve hře zcela přirozeně. Navíc hra netrpí na konzolích žádnými závažnými technickými problémy.