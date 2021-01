Týmovka Outriders se odkládá na duben, na cestě je ale hratelné demo

Studio People Can Fly spolu se Square Enixem oznámili menší odklad jejich připravované týmové akce Outriders. Z původního únorového data vydání se titul posouvá na 1. dubna letošního roku. Dodatečný čas vývojáři využijí na vychytání zbylých chyb a vyleštění hratelnosti a herních prvků.

Jsou ale i dobré zprávy. Hned 25. února k nám totiž dorazí hratelné demo, které nás nechá ochutnat prvních pár hodin ze hry a hráči se tak budou moci rozhodnout, jestli to další čekání za to stojí. Vyzkoušet bude možné 4 herní třídy napříč singleplayerem i kooperačním režimem. Veškerý postup se samozřejmě poté přesune do plné hry.