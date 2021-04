Týmový looter shooter Scavengers míří do předběžného přístupu

Týmových online akcí nikdy není dost a poslední dobou se zvýšenou popularitou žánru battle royale se začaly objevovat hodně zajímavé hybridy. Scavengers je jedním z nich. Jde o akční střílečku z pohledu třetí osoby, která bude k mání zcela zdarma díky modelu Free2Play a nabídne velký herní svět, ve kterém svedete týmové boje jak s živými hráči, tak NPC postavami díky PvPvE systému.

Titul nyní míří do předběžného přístupu na PC, a to už 28. dubna letošního roku, tedy zítra. Ten ale nebude dostupný pro všechny a okamžitě, v tuto chvíli se do hry budete moci dostat jedině tak, že se zaregistrujete na herních stránkách, zhlédnete 30 minut streamu na Twitchi a obdržíte svůj klíč do hry. Jinak si budete muset ještě chvíli počkat.

O hru se starají veteráni branže, kteří pracovali na hrách jako Halo, Battlefield či Battlefront, a je to znát. Hratelnost je vypiplaná, mrazivý svět plný překvapení a lov za tím nejlepším lootem je dostatečně zajímavý, aby u obrazovky hráče nějakou dobu udržel. Nechybí ani zajímavé herní systémy, jako nebezpečné bouře, pohybující se po mapě, unikátní schopnosti hrdinů a frenetický závěr každé hry díky lodi, která vás musí z planety dostat pryč.

Konzolové verze hry se očekávají o něco později.