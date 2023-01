Tyto hry v roce 2023 ukončí své služby. Rozloučit se musíme se Zaklínačem nebo Crashem Bandicootem

Přidávat stále nový obsah do již existujících her není jednoduchá práce. Není tedy divu, že někteří vývojáři se rozhodli s tím přestat nebo hru rovnou stáhnou z trhu.

Gwent: The Witcher Card Game Karetní hra od studia CD Projekt Red koncem roku ukončí aktivní podporu. Poslední sada karet bude přidána do hry v září letošního roku a vývojáři se nechali slyšet, že poté už jen doladí změny, které nové karty způsobí v metě, aby byl Gwent v dobrém stavu, až od něj dají ruce pryč. Důvodem k ukončení aktivní podpory hry je práce studia na nových hrách z vesmíru Zaklínače. Především na oznámeném remaku prvního dílu série. Aktivní hráčská základna Gwentu se pohybuje okolo tisíce hráčů. Ti sice už nebudou svědky nových karet, ale rozhodně se o svou hru nemusí bát. Není totiž v plánu hru vypnout natrvalo, pouze dle slov vývojářů chtějí předat zodpovědnost za balanc hry přímo hráčům. Zatím ale není úplně jasné, jak o balancování komunita bude rozhodovat.

The Witcher: Monster Slayer Mobilní hra s tématikou Zaklínače podobající se Pokémon Go, kdy se v reálném světě pohybujete a přes váš mobilní telefon narážíte na příšery z tohoto světoznámého fantasy světa, které posléze musíte porazit, se dočká svého konce. Důvodem je přesunutí pracovních sil k novým hrám CD Projektu, které byly oznámeny v minulém roce. Na rozdíl od Gwentu je tady ten rozdíl, že Witcher: Monster Slayer bude 30. ledna odebrán ze všech obchodů. Pokud hru máte nainstalovanou, tak poslední pomyslný hřebíček do rakve bude zatlučen 30. června, kdy hra bude vypnuta nadobro.

Bravely Default: Brilliant Lights Hra od Square Enixu, která je na trhu něco málo přes rok, ukončí své služby 28. února 2023. Tato mobilní hra vyšla jako spin-off k již existující sérii Bravely Default v lednu minulého roku exkluzivně v Japonsku. Jedná se o RPG pro jednoho hráče s hratelností velmi podobnou jejímu konzolovému sourozenci. Ačkoli se jedná o hru zdarma, je možné si díky mikrotransakcím pořídit nejrůznější vylepšení zbraní nebo si koupit kosmetický předmět či postavu z předchozích Bravely Default her. Vývojáři při vydání zažili velmi dobrý start, hru si během prvních dvou týdnů vyzkoušeli 4 miliony hráčů. Vysvětlení pro ukončení je takové, že vývojáři chtěli poskytnout svým hráčům tu nejlepší možnou zábavu a obsah, ale postupem času došli k závěru, že budoucí přídavky do hry by byly neuspokojivé. Všechny mikrotransakce byly pozastaveny a herní měna, kterou hráči neutratí do skončení hry, jim bude vrácena ve formě reálných peněz.

Google Stadia I když nejde o hru jako takovou, tak si v tomto výčtu Stadia zaslouží připomínku. Další z projektů, které Google rozjel s plnou vervou, po nepříliš povedeném startu tvrdil, že jeho konec rozhodně není v plánu a jen pár měsíců poté přišlo oznámení o ukončení celé služby. Jde o jednu z prvních služeb pro cloudové hraní, které do toho šli naplno, ale nohy Stadii podrazil hlavně nepovedený platební model, kdy jste si s předplatným museli hry stejně samostatně kupovat. Už 18. ledna se Stadia stane minulostí. Pokud jste si koupili nějaký hardware či software v rámci této služby, měli byste mít možnost na zažádání o vrácení peněz. Stále ještě ale není jasný osud některých exkluzivit, který jste si mohli zahrát jen na Stadii. Některé, jako třeba Wavetale, už stihly vyjít na ostatní platformy, u dalších stále čekáme, jak to s nimi vlastně bude.

Chocobo GP Máme tu další hru od Square Enixu, nyní se jedná o závodní hru pro Nintendo Switch. Chocobo GP je závodní hra s tématikou Final Fantasy podobající se Mario Kart. Můžete se projet známými lokacemi například i v kůži ikonických hrdinů. Po devíti měsících na trhu bylo oznámeno, že do hry už nepřibude žádný velký update. Nejedná se tedy o kompletní zrušení celé hry, ale pouze o zrušení veškerého dodatečného obsahu. Herní obchod s možností koupě herní měny a kosmetických předmětů ze hry zmizí 6. ledna 2023. S vydáním poslední sezony s číslem 5, které již proběhlo, se tedy hráči mohou rozloučit s vidinou dalšího obsahu. V prohlášení Square Enixu bychom marně hledali důvod, kvůli kterému se takto rozhodli. Hra byla silně odsuzována kvůli svému těžkopádnému používání mikrotransakcí a velmi náročnému battle passu. I přes množství oprav a změn se zřejmě Square Enixu nepodařilo chyby napravit a nezbyla jim jiná možnost než nad hrou zanevřít. Útěchou hráčům zůstává fakt, že hra zůstane hratelná a změní se pouze nemožnost používat prémiovou měnu.

Final Fantasy 7: The First Soldier Square Enix letos s rušením služeb svých her opravdu neotálí a hráči se tak musí rozloučit s dalším titulem. Mobilní battle royale Final Fantasy 7: The First Soldier ukončí své služby 11. ledna 2023 v 8:00 našeho času. Jako v každé battle royale hře šlo pouze o jedno, a to přežít až do úplného konce. Dokázat jste to mohli díky množství sečných, ale i střelných zbraní. Opomenout nesmíme ani různé herní prvky z Final Fantasy jako vyvolávání pomocníků nebo magii v Materiích. Hlavním důvodem zrušení služeb je podle vývojářů nedostatečná kvalita obsahu přidávaného do hry. Možnost koupě herní měny byla zrušena. Hráči, kteří ji pořídili před uzavírkou, ji mají možnost utratit, jak uznají za vhodné. Hra až do data svého konce zůstane dostupná na iOS i Androidu zdarma.

Spellbreak Po více než čtyřech letech se akční hra Spellbreak založená na ovládnutí elementální magie bohužel dočkala svého konce. V tuto chvíli už servery uzavřeli brány. Tato PvP battle royale hra si získala miliony hráčů po celém světě. Díky svému jedinečnému soubojovému systému je to rozhodně škoda, že jsme se museli dočkat jejího konce. Důvod je v případě Spellbreaku je úplně jiný, než u ostatních her z tohoto výčtu. V minulém roce studio Proletariat, které za hrou stojí, odkoupil Blizzard. Důsledkem toho končí vývoj na svých vlastních projektech a část týmu, která ve studiu zbyla, se přesunula na vývoj World of Warcraft.

Unreal Tournament Epic Games oznámilo, že v lednu roku 2023 vypne servery pro několik dílů legendárního Unreal Tournament. Týká se to konkrétně: Unreal Gold, Unreal II: The Awakening, Unreal Tournament (2003), Unreal Tournament (2004), Unreal Tournament III a Unreal Tournament GOTY. Všechny tyto hry byly odebrány z obchodů jak na Steamu, tak na Epic Games. Důvodem je zavedení novější a jednotnější služby Epic Online Services, což vyžaduje vyřazení starších titulů z provozu. Naštěstí pro nás Epic Games tvrdí, že je v plánu oživení Unreal Tournament 3. Tato legendární střílečka z první osoby, kde bojujete v jednotlivých arénách a akce je hlavním stavebním kamenem tedy z našich životů nezmizí nadobro.

Babylon’s Fall Square Enix a PlatinumGames oznámili, že akční RPG Babylon’s Fall ukončí své služby 27. února 2023. V této hře jste se stali Sentinelem, vybraným válečníkem poháněným záhadným zařízením Gideon Coffin. Je to známka vaší oddanosti Domitianskému impériu a také je to jediná věc, co vás držela naživu při průchodu Babylonskou věží, kde čeká nebezpečí na každém kroku. Při vydání hra sbírala katastrofální hodnocení. Důvodem byla špatná grafika, nudný souboj a mnoho dalšího. I to může být důvodem ukončení této hry. Dalším faktorem je určitě to, že hra má v průměru deset aktivních hráčů měsíčně, což je u titulu, který do určité míry vsadil na kooperaci, velký problém. Od vývojářů se nám odůvodnění nedostalo. Byly oznámeny slevy na digitální i fyzické kopie hry, takže je stále možné si hru zahrát. Po 27. únoru už si Babylon’s Fall ale nezahrajete. Recenze hry Babylon's Fall. Velký přešlap od mistrů akčního žánru Tohle byl první pokus studia PlatinumGames o vytvoření hry jako služby. Pro krále akčních mlátiček, jako je právě PlatinumGames, je Babylon’s Fall velmi nepříjemnou jizvou na tváři. I přes to to nehodlají s tímto typem her vzdát. Vývojáři se nechali slyšet, že v budoucnu plánují vydat další hry jako služby. Tak doufáme, že tentokrát to nebude úplný propadák.

Crash Bandicoot: On the Run King.com, studio stojící za světoznámou Candy Crash Saga, oznámilo, že jeho mobilní hra Crash Bandicoot: On the Run skončí 16. února 2023. Po tomto datu již hra nebude dále hratelná. Gameplayem podobající se Subway Surferu vyšel On The Run před necelými dvěma roky a mezi fanoušky sklidil pozitivní ohlasy. Hráči byli při oznámení konce hry šokováni a někteří tento krok označují za „slizký“ vzhledem k tomu, kolik peněz bylo na mikrotransakcích utraceno. Vývojáři nám nesdělili důvod ukončení, pouze poděkovali za přízeň hráčů a pozvali je ke hraní dalších her z jejich portfolia. Někteří hráči přitom po dokončení celé hry čekali na nový obsah, který vývojáři slíbili. Místo toho dostali pouze hořkou pilulku na spolknutí.