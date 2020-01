Ubisoft a Bungie přispívají do fondů pomoci poškozeným v australských požárech

Austrálie se posledních několik týdnů potýká s rozsáhlými požáry, které zachvátily většinu kontinentu. Z celého světa k australskému lidu míří humanitární i finanční pomoc, která přichází ze všech směrů a odvětví. Výjimkou není ani zábavní a herní průmysl.

Vydavatelský dům Ubisoft Australia a studio Bungie se nyní přidali k těm, kdo přispěl do rozličných fondů. Ubisoft v tuto chvíli již přispěl 30 tisíc dolarů do australského fondu Červeného kříže a fondu Recovery Relief. Vydavatel o tom informoval na svém Twitteru.

The bushfire crisis has devastated communities across the nation and the scenes of loss are heartbreaking.



We’ve heard the calls requesting we create in-game items to encourage donations, however this takes considerable development time and we feel immediate action is required. pic.twitter.com/7JPg0QPOqQ