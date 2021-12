Ubisoft aktualizoval obchodní známku Splinter Cellu. Nová hra se prý inspiruje u Far Cry

Nový Splinter Cell dostal po mnoha letech konečně zelenou a poslední dobou se na internetu objevují čerstvé detaily a střípky informací. Mezi ty nejnovější patří obnovení obchodní značky Splinter Cell, která nyní patří do trochu jiné kategorie.

Změny jsou minimální, především jsme se dočkali smazání označení "interaktivní multiplayerová videohra" a změny na "online videohru", což znamená, že se minimálně ve hře dočkáme online prvků.

Nový Splinter Cell by si mohl vypůjčit některé prvky ze série Hitman

Poslední šuškanda také naznačuje, že se nový Splinter Cell inspiruje z her jako Far Cry a Assassin's Creed a vydá se vstříc otevřenému světu a nelineární struktuře misí. Do toho by pasovaly i online prvky a další náležitosti, kterých jsou moderní hry Ubisoftu plné. Uvidíme tedy, zda k tomu opravdu dojde.