Ubisoft chce zůstat nezávislý. Na potenciální nabídku k odkoupení se však dívat hodlá

Poslední dobou se s obrovskými herními akvizicemi doslova roztrhl pytel. Krátce poté, co přišel Microsoft s obchodem desetiletí a odkoupil společnost Activision Blizzard, dorazilo také Sony se svou troškou do mlýna a nákupem studia Bungie. Roky akvizicí jsou tak definitivně tu a rozhodně se máme ještě na co těšit. Mluví se totiž o takových matadorech, jako je Electronic Arts či Ubisoft, který se nově rozhodl některé spekulace vyvrátit.

V nedávném rozhovoru se k situaci vyjádřil sám šéf společnosti Yves Guillemot: "Budeme i nadále mít přístup ke všem platformám, protože všechny platformy si zaslouží skvělý obsah. Pokud budeme i nadále pokračovat v tom, co děláme, budeme mít i nadále přístup ke všem platformám."

"V tuto chvíli chceme zůstat nezávislí, máme dost talentů, financí i portfolia, bereme ale v potaz všechny zájmy našich akcionářů a stakeholderů, čemuž přizpůsobujeme i rozhodnutí. Pokud se na stole objeví potenciální nabídka na akvizici, rozhodně se na ni podíváme v zájmu všech," dodal.